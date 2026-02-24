;

Pacquiao y Mawweather volverán a combatir a 11 años de la “pelea del siglo”: el particular lugar en que se dará la pelea

Dos de los mejores boxeadores de las últimas décadas volverán a competir entre sí.

Carlos Madariaga

Pacquiao y Mawweather volverán a combatir a 11 años de la “pelea del siglo”: el particular lugar en que se dará la pelea

Pacquiao y Mawweather volverán a combatir a 11 años de la “pelea del siglo”: el particular lugar en que se dará la pelea / JOHN GURZINSKI

En 2015, el deporte mundial se paralizó con la disputa de la denominada “pelea del siglo” entre dos de los mayores referentes del boxeo: Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

En aquel entonces, y tras disputar los 12 asaltos, el norteamericano se quedó con la victoria por decisión unánime de los jueces, con muchas críticas al desarrollo de la pelea, que tiene el récord mundial para una taquilla en vivo, con 72 millones de dólares en ganancias por la batalla disputada el MGM Grand Arena Garden.

Revisa también:

ADN

Todo en medio de rumores de un supuesto dopaje de Mayweather y problemas físicos que presentó Pacquiao días antes del combate.

El filipino buscó por años su revancha y, pasada más de una década de aquello, tendrá su oportunidad, pues se anunció el acuerdo para la revancha entre ambos, el cual se emitirá por la plataforma Netflix.

El combate se disputará el sábado 19 de septiembre, con la particularidad de que será el primer evento de boxeo profesional que se disputará en Sphere, el icónico y tecnológico edificio que se encuentra en Las Vegas.

Quiero que Floyd viva con la única derrota en su historia profesional y que recuerde siempre quién se la dio. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a traer gloria a Filipinas”, explicó Pacquiao al momento de anunciar la batalla.

Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, respondió Mayweather, apuntando a conservar el invicto que acumula tras 50 combates.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad