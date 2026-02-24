Pacquiao y Mawweather volverán a combatir a 11 años de la “pelea del siglo”: el particular lugar en que se dará la pelea / JOHN GURZINSKI

En 2015, el deporte mundial se paralizó con la disputa de la denominada “pelea del siglo” entre dos de los mayores referentes del boxeo: Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

En aquel entonces, y tras disputar los 12 asaltos, el norteamericano se quedó con la victoria por decisión unánime de los jueces, con muchas críticas al desarrollo de la pelea, que tiene el récord mundial para una taquilla en vivo, con 72 millones de dólares en ganancias por la batalla disputada el MGM Grand Arena Garden.

Todo en medio de rumores de un supuesto dopaje de Mayweather y problemas físicos que presentó Pacquiao días antes del combate.

El filipino buscó por años su revancha y, pasada más de una década de aquello, tendrá su oportunidad, pues se anunció el acuerdo para la revancha entre ambos, el cual se emitirá por la plataforma Netflix.

El combate se disputará el sábado 19 de septiembre, con la particularidad de que será el primer evento de boxeo profesional que se disputará en Sphere, el icónico y tecnológico edificio que se encuentra en Las Vegas.

“Quiero que Floyd viva con la única derrota en su historia profesional y que recuerde siempre quién se la dio. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a traer gloria a Filipinas”, explicó Pacquiao al momento de anunciar la batalla.

“Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, respondió Mayweather, apuntando a conservar el invicto que acumula tras 50 combates.