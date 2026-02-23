Nicolás Vargas gana en infartante final el título de la cuarta fecha del Nacional de Surf en Viña del Mar / Reñaca Surf Pro

El pasado fin de semana, en el quinto sector de Reñaca, se disputó la cuarta fecha del Circuito Nacional de Surf, correspondiente al Reñaca Surf Pro.

En un clima frío, la definición por la categoría principal, Open, tuvo un ajustado desenlace.

Esto tomando en cuenta que, ante cerca de mil personas en Reñaca, Nicolás Vargas logró maniobras de alto vuelo para ganar el título luego de imponerse por una décima de diferencia sobre su competidor en la final, Nicolás Undurraga.

En tanto, en la máxima categoría femenina, Maria Weiss obtuvo la corona luego de vencer a Camila Verdejo.

“Feliz de mi primer lugar en Open, en junior no se dio estaba complicada la ola. Siempre es difícil, Reñaca saca lo mejor de uno, este verano estuvo cargado de competencias. Ahora se viene un ALAS en Perú (torneo Latinoamericano de clasificación olímpica), y después una semana de entrenamiento en Brasil”, señaló la deportista curanipeña.

Las categorías de formación fueron dominadas por el talento de la Región de Valparaíso y O’Higgins. En juniors, Emma Neumann (Maitencillo) logró el oro en Damas, mientras que Tomás García de la Huerta (Maitencillo) se impuso en Varones ante Inti Navarro (Pichilemu).

En Sub 16, el pichilemino Inti Navarro se tomó revancha ganando con un sólido 11,50. En damas, Emma Neumann selló su doblete dorado.

En Sub 14, Amanda Lagos (Maitencillo) y Joaquín Farías se coronaron campeones en sus respectivas ramas, demostrando el potente semillero del Club de Surf y Bodyboard Maitencillo.