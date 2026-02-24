;

VIDEOS. Detienen a tres chilenos robando departamentos en Palermo: piden su expulsión inmediata de Argentina

Los sujetos, dos de los cuales ingresaron de forma ilegal, fueron capturados tras una persecución policial que permitió recuperar millonarios botines y herramientas de robo.

Mario Vergara

Tres ciudadanos chilenos de 24, 27 y 36 años fueron detenidos en las últimas horas tras una persecución policial en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Los sujetos son acusados de integrar una banda dedicada al robo de departamentos bajo la modalidad de “ausencia de moradores”. Tras el operativo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunció que ha solicitado formalmente la expulsión inmediata de los tres involucrados del territorio argentino.

Persecución y captura en Palermo

El operativo se inició tras un aviso al 911 que alertaba sobre un robo en un edificio de la calle Soler al 6.000. Según los reportes, los delincuentes escaparon en un Toyota Yaris blanco, lo que activó un cerco por parte de la Comisaría Vecinal 14 B.

  • Al ser detectados, los sospechosos intentaron huir a alta velocidad, abandonando finalmente el vehículo en la calle Amenábar.
  • Los tres hombres intentaron escapar a pie en distintas direcciones, pero fueron interceptados y capturados en las cercanías del predio de la Ceamse.
  • Al identificarlos, se comprobó que poseen antecedentes por robo y violación de propiedad, y que dos de ellos ingresaron a Argentina de forma ilegal.

Un millonario botín recuperado

Durante la requisa del automóvil y de los detenidos, la policía halló una gran cantidad de objetos de valor, dinero en efectivo y herramientas utilizadas para forzar ingresos:

  • Efectivo: $ 1.199.500 pesos argentinos, 106 dólares y 60 euros.
  • Tecnología: Dos notebooks, una tablet, una consola de videojuegos y varios celulares de alta gama.
  • Artículos de lujo y ropa: Siete relojes, doce perfumes, anteojos de sol, botellas de whisky y diversas prendas de vestir.
  • Herramientas: Dos barretas, destornilladores y un cuchillo de cocina.

“Extranjero que delinque, extranjero que expulsamos”

La investigación, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, vincula a esta banda con al menos cuatro departamentos asaltados en la calle Soler y otro robo similar ocurrido el fin de semana pasado en la calle Lafinur.

Ante la gravedad de los hechos, Jorge Macri utilizó sus redes sociales para ratificar su postura de tolerancia cero: “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país”, señaló el mandatario, reforzando el pedido de deportación bajo la consigna de restablecer la “ley y el orden”.

