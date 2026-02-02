Los Cóndores lograron la hazaña de clasificar a su segundo Mundial de Rugby consecutivo y desde ya se están preparando para la competencia que se disputará en 2027 en Australia.

De hecho, la selección chilena ya conoce a los rivales que enfrentará en la fase de grupos, donde se verá las caras ante dos de las favoritas: los anfitriones, Nueva Zelanda y también frente a Hong Kong China.

Este lunes, además, se dio a conocer el fixture que tendrá en el torneo, lo que sirve para comenzar a planificar la participación nacional en la cita que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

Los Cóndores iniciarán su travesía en el Mundial el sábado 2 de octubre, enfrentando a los All Blacks en el Perth Stadium, a las 13:15 horas (horario local).

Tras medirse ante los tres veces campeones del mundo, el conjunto nacional se verá las caras con Hong Kong China el 9 de octubre, a las 20:15 horas, en el North Queensland Stadium de Townsville.

La selección chilena cerrará la fase de grupos enfrentando al anfitrión Australia el sábado 16 de octubre, a las 15:10 horas, en el Brisbane Stadium.