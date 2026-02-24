;

Familiares de Lenwa Dura entregan actualización sobre el estado de salud del ex Tiro de Gracia

Zaturno, quién fuera su colega en la agrupación, entregó la información a través de Instagram.

Nicolás Lara Córdova

Familiares de Lenwa Dura entregan actualización sobre el estado de salud del ex Tiro de Gracia

Este lunes se dio a conocer un preocupante mensaje de Lenwa, ex integrante de Tiro de Gracia, quien publicó en su Instagram un mensaje cargado de frustración y despedida.

“Me despido… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías… olvídenme… adiós”, comentó.

Revisa también:

ADN

Según confirmó durante esta tarde ADN.cl, el artista fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde recibió atención médica.

En horas de esta noche, Zaturno, quien fuera su colega en Tiro de Gracia, compartió una nueva actualización sobre Lenwa Dura a través de su Instagram.

“Mi hermano Fabián ya está en su casa y gracias a Dios estable. Gracias a todos por la preocupación”, partió diciendo.

“El acoso por redes sociales te puede hacer atentar con lo más sagrado que es la vida; espero que de todo corazón se acabe la estúpida y enfermiza pelea de Tiro de Gracia”, complementó Zaturno.

“Siempre voy a estar por la paz y la unión; los amigos de verdad nunca cambian. Qué terrible donde hemos llegado, ¡esto tiene que parar ya!”, cerró.

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad