Familiares de Lenwa Dura entregan actualización sobre el estado de salud del ex Tiro de Gracia

Este lunes se dio a conocer un preocupante mensaje de Lenwa, ex integrante de Tiro de Gracia, quien publicó en su Instagram un mensaje cargado de frustración y despedida.

“Me despido… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías… olvídenme… adiós”, comentó.

Según confirmó durante esta tarde ADN.cl, el artista fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde recibió atención médica.

En horas de esta noche, Zaturno, quien fuera su colega en Tiro de Gracia, compartió una nueva actualización sobre Lenwa Dura a través de su Instagram.

“Mi hermano Fabián ya está en su casa y gracias a Dios estable. Gracias a todos por la preocupación”, partió diciendo.

“El acoso por redes sociales te puede hacer atentar con lo más sagrado que es la vida; espero que de todo corazón se acabe la estúpida y enfermiza pelea de Tiro de Gracia”, complementó Zaturno.

“Siempre voy a estar por la paz y la unión; los amigos de verdad nunca cambian. Qué terrible donde hemos llegado, ¡esto tiene que parar ya!”, cerró.