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“Viví una anécdota bastante fea en Católica, me escupían y me puteaban todos; no volvería a Sudamérica”

El extécnico cruzado, Gustavo Poyet, recordó un incómodo episodio que vivió durante una visita a Talcahuano para enfrentar a Huachipato.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Gustavo Poyet no dejó un buen recuerdo en Universidad Católica. A inicios del 2021, el técnico uruguayo asumió la banca del entonces tricampeón del fútbol chileno, pero su ciclo duró apenas seis meses y abandonó la institución debido a los malos resultados en el Campeonato Nacional.

A casi cinco años de su salida, el exentrenador de la selección de Grecia recordó su paso por el conjunto precordillerano y reveló un incómodo episodio que vivió durante una visita a Talcahuano para enfrentar a Huachipato, situación que, según él, influyó en su decisión de no volver a dirigir en Sudamérica.

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“Me preguntaste algo que es fundamental: ¿dirigiría de nuevo en Sudamérica? Por el tema futbolístico y de pasión, sí. En el tema del insulto, no, y eso pesa más", comenzó diciendo en entrevista con el creador de contenido, Rodrigo Rea.

En esa línea, Poyet cuestionó la intensidad con la que se vive el fútbol en Sudamérica y añadió: “Basta con esta estupidez de que porque estás mal económicamente vas a la cancha a sacar todo. No, monstruo. Yo no voy a tu trabajo y porque no lo haces rápido te puteo en la oficina”.

Luego, relató el desagradable momento que vivió en Talcahuano: “A mí me pasó una anécdota bastante fea en Católica. Yo fui a jugar un partido a Huachipato, que con todo respeto para Huachipato, yo no había escuchado nunca el equipo de Huachipato, o sea, no tenía ni idea. Nunca había hablado de Huachipato absolutamente nada, y salimos a la cancha y estaba lloviendo torrencial y a mí los aficionados de Huachipato me escupían y me puteaban todos”.

“Ahí dices: ‘¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? No tengo nada que ver, y para algunos es normal putear y escupir. Ahí te quedas con una imagen de la gente de Huachipato que no es la correcta, porque seguramente el 99.9% son gente muy buena, pero te encontraste con los tres mongos que se hacen los vivos detrás de la reja. ¿De verdad vale la pena? Por eso el entrenador sudamericano cuando viene a Europa o cuando tiene posibilidad de ir a otros lugares, es distinto. Yo fui a Corea y hay un respeto increíble y claro, te acostumbras a eso", cerró el DT, que dirigió al club surcoreano Jeonbuk Hyundai Motors en 2025.

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