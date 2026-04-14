Atentos en La Roja: prometedor exseleccionado supera una grave lesión y vuelve a jugar tras siete meses

Luego de siete meses fuera de las canchas producto de una gravísima lesión, el volante chileno César Pérez volvió a la actividad este lunes recién pasado con Defensa y Justicia.

El mediocampista ingresó en el minuto 64′ en la derrota de su equipo ante Talleres de Córdoba, por la jornada 13 del Torneo Apertura de Argentina, superando así por completo la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla izquierda.

La lesión se produjo en un entrenamiento de la selección chilena el pasado 6 de septiembre de 2025, en la previa de un partido ante Uruguay por las Eliminatorias. A través de su cuenta de Instagram, el volante dejó un emotivo mensaje tras volver a jugar luego de tanto tiempo.

“Después de siete meses puedo volver a pisar una cancha. Muchos sentimientos encontrados, pero la felicidad de poder volver a jugar y competir es inigualable. Solo me queda agradecer a todas las personas que aportaron, de alguna manera, a que mi recuperación fuera la mejor posible en todos los sentidos”, escribió el futbolista.

Gran noticia también para La Roja

El regreso del ex Magallanes y Unión La Calera, además de ser una buena noticia para el club argentino, también lo es para Chile, puesto que, a sus 23 años, es uno de los llamados a ser parte del nuevo proceso que vive La Roja.

El volante, hasta antes de su lesión, ya venía siendo considerado constantemente en las nóminas del combinado nacional, llegando a disputar cuatro partidos: uno por Eliminatorias, otro por Copa América y dos amistosos.