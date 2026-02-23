Lenwa Dura, de Tiro de Gracia, impacta a seguidores con video en vivo: “Necesita ayuda urgente”

Un estremecedor video publicado por Lenwa, integrante de Tiro de Gracia, mostró al artista inyectándose lo que sería insulina en un live de Instagram, provocando alarma entre sus seguidores.

El rapero acompañó la acción con un mensaje cargado de frustración y despedida: “Me despido… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías… olvídenme… adiós”.

INSTAGRAM Ampliar

La comunidad reaccionó de inmediato, compartiendo su ubicación en San Ramón y solicitando la intervención de servicios de emergencia. Usuarios advirtieron sobre los riesgos de la insulina en personas con diabetes, que puede causar hipoglucemia severa y comprometer la vida si no se atiende de inmediato. “¡Alguien que pueda ir ya! Esto es grave”, escribieron cientos de seguidores.

Sin embargo, ADN.cl confirmó que Lenwa fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, y se encuentra siendo atendido.

La situación reavivó el debate sobre la salud mental y la presión que ejercen las redes sociales sobre figuras públicas, mientras amigos, músicos y fans hicieron un llamado a la empatía y al apoyo profesional.

Este episodio evidencia los riesgos de la exposición digital, pero también muestra la solidaridad de la comunidad hip hop chilena, que se movilizó rápidamente para proteger a uno de sus referentes históricos.