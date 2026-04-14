Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5412 del martes 14 de abril / Agencia Uno

Este martes 14 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5412, el premio total alcanzó los $3.150 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce los números ganadores del sorteo 5412 del Loto

Loto: 26, 35, 31, 11, 14, 23

26, 35, 31, 11, 14, 23 Comodín: 40

Multiplicador: 3

Recargado: 16, 32, 1, 38, 13, 8

16, 32, 1, 38, 13, 8 Revancha: 40, 24, 23, 29, 28, 32

40, 24, 23, 29, 28, 32 Desquite: 26, 5, 12, 2, 28, 15

Jubilazo

4, 27, 38, 11, 10, 1

6, 22, 25, 8, 18, 5

38, 13, 26, 2, 29, 5

25, 3, 15, 10, 34, 9

3, 9, 10, 15, 25, 34

5, 9, 19, 23, 32, 41

Jubilazo 50 años