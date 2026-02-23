;

Lo que no mostró la TV: Karen Doggenweiler desata fiesta en Viña 2026 con particular canción

Un video viral reveló el momento fuera de transmisión en que Karen y Rafael Araneda cantaron con el público en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Mientras la transmisión oficial seguía su curso, en la Quinta Vergara se vivía una escena que no apareció en pantalla.

Un video viralizado en redes mostró a los animadores del Festival de Viña del Mar 2026 Karen Doggenweiler y Rafael Araneda cantando junto al público la “versión chilena” de “Yo tomo vino y cerveza”, clásico del grupo argentino Amar Azul, desatando una verdadera fiesta en las gradas.

ADN

Agencia Uno

“Esto es lo que no se muestra en la tele”, escribió la cuenta que difundió el registro, que en pocas horas superó las 13 mil reacciones.

En las imágenes se ve a Karen completamente entregada al momento, animando a la audiencia y coreando la canción con entusiasmo, mientras Araneda intenta seguirle el ritmo.

Revisa también

ADN

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Esto está más entretenido que Kramer”, lanzó un usuario, en alusión a la rutina humorística de la noche.

Otros fueron más categóricos: “Ella puede solita con el Festival”, “Karen es un huracán en conducción” y “La mejor animadora”.

El video incluso reavivó la petición para que Amar Azul sea invitado al certamen. “Es un himno”, “Faltó Amar Azul en el festival” y “¿Cuándo los llevan a Viña?” fueron parte de los mensajes.

ADN Radio
