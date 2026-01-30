;

Lo que nadie esperaba: comer carne podría aumentar las probabilidades de llegar a los 100 años

Un estudio con adultos mayores reabre el debate sobre la dieta ideal en la vejez.

Javiera Rivera

Un reciente estudio sugiere que las personas que consumen carne tendrían más probabilidades de alcanzar los 100 años en comparación con quienes no la incluyen en su dieta.

Sin embargo, los propios investigadores advierten que la conclusión requiere cautela y que el resultado depende de factores clave como la edad, el peso corporal y el tipo de alimentación seguida.

La investigación, publicada por The Conversation, analizó datos de más de 5.000 adultos chinos de 80 años o más que participaron en el Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, un seguimiento nacional iniciado en 1998.

Al evaluar la evolución de los participantes hasta 2018, los autores observaron que quienes seguían dietas sin carne tenían menos probabilidades de convertirse en centenarios que aquellos que sí la consumían.

No obstante, el estudio aclara que esta asociación solo apareció en adultos mayores con bajo peso. Entre quienes mantenían un peso saludable, no se detectaron diferencias significativas en la longevidad entre vegetarianos y consumidores de carne.

Según el análisis, las necesidades nutricionales cambian de forma importante en la vejez. A partir de los 80 años, el foco deja de estar en la prevención de enfermedades a largo plazo y pasa a ser mantener la masa muscular, evitar la desnutrición y prevenir la fragilidad.

En ese contexto, dietas muy restrictivas podrían dificultar el aporte suficiente de nutrientes clave.

Los autores concluyen que no existe una dieta “única” válida para todas las etapas de la vida. Mientras las dietas basadas en plantas siguen mostrando beneficios en adultos jóvenes, en la vejez la prioridad es evitar la pérdida de peso y la desnutrición.

