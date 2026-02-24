;

VIDEO. “Cara de oler p...”: el ácido chiste de Rodrigo Villegas a José Antonio Neme que sacó carcajadas en Viña 2026

El humorista de 49 años logró llevarse las gaviotas de plata y oro en su presentación sobre la Quinta Vergara.

Sebastián Escares

“Cara de oler p...”: el ácido chiste de Rodrigo Villegas a José Antonio Neme que sacó carcajadas en Viña 2026

El encargado de sacar risas en la segunda noche del Festival de Viña 2026 fue Rodrigo Villegas, quien logró ganarse al “Monstruo” a base de chistes clásicos e interpretaciones nostálgicas.

Uno de los momentos más comentados de su rutina, y que sacó varias carcajadas, fue cuando el humorista “subió al columpio” a José Antonio Neme.

Villegas recordó las críticas recibidas en sus pasos anteriores por el certamen. Fue en ese contexto cuando proyectó una fotografía del conductor de Mucho Gusto en las pantallas gigantes, desatando una mezcla de aplausos, gritos y algunas pifias espontáneas entre los asistentes.

“Como que le faltara algo”

Fiel a su estilo directo, el humorista disparó contra la actitud del periodista en pantalla. “A mí me gusta el Neme. Me encanta más cuando llega con la hue... con esa cara de oler peo todo el día”.

“Como que le faltara algo... ¡alegría! ¡alegría!”, lanzó el comediante, provocando carcajadas generalizadas en el público de la Quinta Vergara.

A continuación, el comentado momento:

El show de Villegas causó diversas reacciones en redes sociales. En X, usuarios manifestaron que “mucho escandalizado con la rutina de Rodrigo Villegas, a mi me gustó y me reí harto”, dijo una usuaria. “Villegas estuvo relativamente chistoso, pero tampoco tan chistoso”, mencionó otro.

De todos modos, el humorista logró dominar al Monstruo y llevarse las gaviotas de plata y oro en esta versión del certamen.

