Cable chino: ministro Muñoz informó al Presidente Boric sobre decreto anulado tras alerta de EE.UU

El manejo de la crisis por el cable submarino chino ha derivado en críticas transversales hacia el Gobierno, luego de que se confirmara que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto de concesión el pasado 27 de enero, antecedente que no fue transparentado en las versiones iniciales del Ejecutivo.

Esta omisión ha generado un flanco de contradicciones, ya que ministros como Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y Alberto van Klaveren habían asegurado previamente que el proyecto de China Mobile estaba suspendido y en etapas muy tempranas.

La versión del Ministerio de Transportes

Desde la cartera que lidera Muñoz, se aseguró a La Tercera que el Presidente Gabriel Boric fue informado oportunamente sobre la firma y posterior anulación del documento. Según este relato:

El ministro comunicó al Mandatario la alerta de seguridad recibida por parte de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos horas después de estampar su firma.

horas después de estampar su firma. El Presidente Boric dio el visto bueno para no avanzar en la tramitación hasta tener claridad sobre el impacto de dichas alertas en la seguridad nacional.

en la tramitación hasta tener claridad sobre el impacto de dichas alertas en la seguridad nacional. El decreto, que según Muñoz estaba listo para enviarse a la Contraloría, fue anulado a la espera de informes de organismos técnicos como el EMCO, la ANI y la ANCI.

Contradicciones y tensión internacional

El diseño comunicacional de La Moneda sufrió un quiebre cuando el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, afirmó que la iniciativa estaba “en la recta final”, contradiciendo la postura oficial de que solo se encontraba en la fase 1 de 13. Para intentar contener el daño, el ministro Muñoz debió salir a dar entrevistas en diversos medios para recalcar el carácter técnico y preliminar de la evaluación.

Sin embargo, el conflicto ha escalado a nivel diplomático con Estados Unidos, país que ya revocó las visas de tres altos funcionarios chilenos —Muñoz, Araya y Petersen—. El embajador Brandon Judd ha endurecido su postura, incluso amenazando con el retiro de Chile del programa Visa Waiver, mientras Washington insiste en que el proyecto con China pone en riesgo la seguridad de toda la región.

A pesar de los cuestionamientos por ocultamiento de información, La Moneda respaldó este martes al ministro de Transportes, desestimando que haya existido un diseño para engañar a la opinión pública. El canciller Van Klaveren reiteró que se han activado solicitudes a la Agencia de Ciberseguridad y a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para analizar los flancos denunciados por el gobierno de Donald Trump.