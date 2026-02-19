Subsidio al Empleo Joven: cuándo pagan y cómo saber si lo recibes con tu RUT

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es uno de los principales apoyos económicos dirigidos a trabajadores jóvenes en Chile y, cada mes, miles de personas revisan si recibirán el pago correspondiente.

El beneficio, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), busca complementar los ingresos de quienes tienen entre 18 y 24 años y pertenecen al 40% más vulnerable del país.

Este aporte estatal está dirigido tanto a trabajadores dependientes como independientes, siempre que cumplan con los requisitos de renta y mantengan su situación laboral al día. El pago puede realizarse de manera mensual o anual, según la modalidad escogida por el beneficiario al momento de postular.

En el caso del pago mensual, el depósito se realiza, por regla general, el último día hábil de cada mes, directamente en la cuenta bancaria registrada o mediante pago presencial, si así fue seleccionado. En tanto, el pago anual se efectúa una vez al año, usualmente durante el segundo semestre, e incluye la totalidad del beneficio acumulado.

¿Cómo consultar con RUT si te corresponde el Subsidio al Empleo Joven?

Según detalló el Sence, el pago de febrero se realizará el viernes 27, día en el que podrán cobrar esta ayuda tanto quienes ya son beneficiarios como quienes postularon en noviembre del 2025 y fueron aprobados.

Para acceder al subsidio, es necesario estar en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, tener enseñanza media completa si se tienen más de 21 años y no superar los $662.348 mensuales de renta bruta. También se exige tener las cotizaciones previsionales al día y no ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado.

El monto del subsidio depende del ingreso declarado:

Se recibe hasta $44.157 si el sueldo es igual o menor a $294.377 .

si el sueldo es igual o menor a . Quienes ganan entre $294.377 y $367.971 , reciben un valor cercano a los $44.157.

, reciben un valor cercano a los $44.157. Desde los $367.971 hasta $662.348, el monto va desde los $44.157 a $1.

Puedes revisar si te corresponde el beneficio con tu RUT y Clave Única en la página del Sence (pinchar acá).