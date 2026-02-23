Yamila Reyna reaparece en redes tras ausencia en la Gala de Viña 2026: “Mañana será bonito”

Tras la ausencia de Yamila Reyna en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, la actriz y comunicadora argentina, que figuraba entre las invitadas al tradicional evento, reapareció en redes sociales en medio del complejo momento personal que atraviesa tras su quiebre con Américo.

Su inasistencia se dio en un contexto marcado por la exposición mediática de la ruptura y por el proceso judicial que se mantiene en curso, luego de un episodio ocurrido semanas antes y que derivó en una orden de alejamiento vigente contra el cantante.

Desde entonces, Reyna había optado por el silencio público, alejándose de apariciones y eventos masivos ligados al certamen viñamarino.

El mensaje con el que Yamila Reyna volvió a las redes sociales

Tras varios días sin pronunciarse, la actriz reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación que rápidamente generó una ola de reacciones. El post, que superó con rapidez los 30 mil “me gusta”, incluyó un texto íntimo y reflexivo, donde agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

“‘Mañana será bonito’ dice esta canción… Pero en estos días grises, quiero agradecerles las infinitas historias que me han compartido”, escribió Reyna, dando cuenta del impacto emocional que ha tenido el respaldo de su comunidad digital. En el mismo mensaje, agregó: “Quiero que sepan que me han hecho mucha compañía en noches eternas (…) y sobre todo tener la certeza de que sí, mañana será bonito. Gracias de corazón”.

Las palabras no pasaron inadvertidas. Decenas de usuarios inundaron la publicación con mensajes de cariño y aliento, destacando su fortaleza y enviándole buenos deseos en este complejo periodo. Comentarios como “Siempre reina”, o “Nada ni nadie apagará tu luz” se repitieron entre las respuestas, reflejando el fuerte vínculo que la actriz mantiene con su público.

Si bien Yamila Reyna no abordó directamente su ausencia en la Gala ni entregó detalles sobre el proceso judicial, su mensaje fue interpretado como una señal de contención emocional y de apertura gradual tras semanas de bajo perfil.