;

VIDEO. “Le solicitamos que no se presente”: alcalde de Puerto Varas cuestiona show de Américo tras polémicas frases en pleno concierto

El jefe comunal explicó que el municipio intentó impedir la presentación del artista, pero que el contrato ya estaba firmado.

Cristóbal Álvarez

“Le solicitamos que no se presente”: alcalde de Puerto Varas cuestiona show de Américo tras polémicas frases en pleno concierto

Luego de la nueva polémica desatada durante el festival en Puerto Varas, tras una serie de frases calificadas como desafortunadas por parte del cantante Américo, el alcalde de la comuna, Tomás Gárate, se pronunció públicamente tras la presentación del artista.

El episodio se originó a partir de un registro difundido en redes sociales durante las últimas horas, donde se observa parte del show del artista en Puerto Varas, instancia en la que lanzó una serie de comentarios que fueron interpretados como indirectas hacia su expareja, la comediante Yamila Reyna.

El hecho ocurrió a dos semanas del quiebre entre ambos, marcado por acusaciones públicas de violencia física y psicológica, relacionadas con episodios que habrían ocurrido tras el Festival de Oro Verde, en Empedrado. En ese contexto, el comportamiento del cantante fue calificado por algunos asistentes como incómodo y, en redes sociales, como “errático”.

Revisa también:

ADN

Durante el concierto, Américo expresó frases como: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio Shakira”, generando reacciones inmediatas entre el público y usuarios en plataformas digitales.

En otro pasaje del show, se le escuchó decir “traicionera”, mientras aclaraba que estaba bebiendo un vaso con agua, aludiendo —en tono de broma— al origen del conflicto con Reyna.

A ello se sumaron comentarios sobre los abucheos, señalando que no había escuchado a hombres reprobarlo porque, según dijo, “en casa les pegan”. Luego agregó: “Además de pegarles, no les toca”, frase que fue ampliamente cuestionada en redes sociales.

Las declaraciones del alcalde

Frente a los cuestionamientos por la realización del espectáculo, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, respondió en redes sociales y explicó que el municipio intentó impedir la presentación del artista.

Le solicitamos formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fue firmado de forma previa a la denuncia y, al no tener herramientas legales para cancelar su presentación, finalmente dependía de él”, sostuvo el jefe comunal.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad