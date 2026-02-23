“Le solicitamos que no se presente”: alcalde de Puerto Varas cuestiona show de Américo tras polémicas frases en pleno concierto

Luego de la nueva polémica desatada durante el festival en Puerto Varas, tras una serie de frases calificadas como desafortunadas por parte del cantante Américo, el alcalde de la comuna, Tomás Gárate, se pronunció públicamente tras la presentación del artista.

El episodio se originó a partir de un registro difundido en redes sociales durante las últimas horas, donde se observa parte del show del artista en Puerto Varas, instancia en la que lanzó una serie de comentarios que fueron interpretados como indirectas hacia su expareja, la comediante Yamila Reyna.

El hecho ocurrió a dos semanas del quiebre entre ambos, marcado por acusaciones públicas de violencia física y psicológica, relacionadas con episodios que habrían ocurrido tras el Festival de Oro Verde, en Empedrado. En ese contexto, el comportamiento del cantante fue calificado por algunos asistentes como incómodo y, en redes sociales, como “errático”.

Durante el concierto, Américo expresó frases como: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio Shakira”, generando reacciones inmediatas entre el público y usuarios en plataformas digitales.

En otro pasaje del show, se le escuchó decir “traicionera”, mientras aclaraba que estaba bebiendo un vaso con agua, aludiendo —en tono de broma— al origen del conflicto con Reyna.

A ello se sumaron comentarios sobre los abucheos, señalando que no había escuchado a hombres reprobarlo porque, según dijo, “en casa les pegan”. Luego agregó: “Además de pegarles, no les toca”, frase que fue ampliamente cuestionada en redes sociales.

Las declaraciones del alcalde

Frente a los cuestionamientos por la realización del espectáculo, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, respondió en redes sociales y explicó que el municipio intentó impedir la presentación del artista.

“ Le solicitamos formalmente que no se presente , pero la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fue firmado de forma previa a la denuncia y, al no tener herramientas legales para cancelar su presentación, finalmente dependía de él”, sostuvo el jefe comunal.