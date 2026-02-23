;

Tragedia en el río Tinguiririca: confirman hallazgo del último cuerpo tras accidente que dejó tres personas fallecidas

Su madre también falleció, y por ahora continúa la búsqueda de una tercera persona.

Cristóbal Álvarez

Matías Llanca

28 DE JULIO DE 2024/CONCEPCION FOTO: RODRIGO FUICA/AGENCIA UNO

28 DE JULIO DE 2024/CONCEPCION FOTO: RODRIGO FUICA/AGENCIA UNO

Equipos de emergencia confirmaron el hallazgo sin vida de una menor de edad y un mujer de 34 años, unas de las ocupantes de una camioneta que la noche del sábado cayó al torrente del río Tinguiririca en el sector El Reservorio, en la localidad de Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins.

Minutos más tarde, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la tercera persona que permanecía desaparecida tras el accidente. Se trataría de un hombre de aproximadamente 40 años, quien también viajaba en la camioneta junto al resto de las víctimas.

Revisa también:

ADN

El accidente se registró en horas de la noche, cuando el vehículo, en el que se trasladaban cinco personas, cayó por causas que aún se investigan al cauce del Río Tinguiririca. En el lugar, dos ocupantes resultaron con lesiones y fueron atendidos por personal de emergencia, mientras que otros tres permanecían desaparecidos.

Debido a la falta de luz natural y al aumento del caudal del río, las labores de búsqueda fueron suspendidas durante la madrugada y retomadas durante la mañana. Fue en ese contexto que se logró ubicar el cuerpo de la mujer, la menor y del adulto.

En el lugar trabajaron funcionarios del GOPE de Carabineros, junto a personal de Carabineros de Chile, del retén de Puente Negro, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, equipos del SAMU y personal del Servicio Médico Legal.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad