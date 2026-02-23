Tragedia en el río Tinguiririca: confirman hallazgo del último cuerpo tras accidente que dejó tres personas fallecidas

Equipos de emergencia confirmaron el hallazgo sin vida de una menor de edad y un mujer de 34 años, unas de las ocupantes de una camioneta que la noche del sábado cayó al torrente del río Tinguiririca en el sector El Reservorio, en la localidad de Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins.

Minutos más tarde, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la tercera persona que permanecía desaparecida tras el accidente. Se trataría de un hombre de aproximadamente 40 años, quien también viajaba en la camioneta junto al resto de las víctimas.

El accidente se registró en horas de la noche, cuando el vehículo, en el que se trasladaban cinco personas, cayó por causas que aún se investigan al cauce del Río Tinguiririca. En el lugar, dos ocupantes resultaron con lesiones y fueron atendidos por personal de emergencia, mientras que otros tres permanecían desaparecidos.

Debido a la falta de luz natural y al aumento del caudal del río, las labores de búsqueda fueron suspendidas durante la madrugada y retomadas durante la mañana. Fue en ese contexto que se logró ubicar el cuerpo de la mujer, la menor y del adulto.

En el lugar trabajaron funcionarios del GOPE de Carabineros, junto a personal de Carabineros de Chile, del retén de Puente Negro, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, equipos del SAMU y personal del Servicio Médico Legal.