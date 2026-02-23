“¿Quién eligió esta canción?”: quiénes son Sondelvalle, representantes de Chile en Viña 2026, que desataron ola de críticas

La banda Sondelvalle es la encargada de representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2026 con la canción “El Ciclo”.

Sin embargo, su debut en la Quinta Vergara no pasó inadvertido en redes sociales, donde una ola de comentarios en X cuestionó duramente la propuesta nacional.

#Viña2026 Que mala canción de la internacional de Chile, bueno menos competencia para las Vanilla Ninja de Estonia 🤭🤭🤭🤭🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😬😬😬🙈🙈🙈🙈🙈 pic.twitter.com/DE5IiLy6eF — Cristian Retamales (@CristianReta03) February 23, 2026

Horrible la Canción representante de Chile 🙄

No había nada mejorcito??#Viña2026 pic.twitter.com/nR9KikBKud — Nicol ✌🏻(⁠◠⁠ᴥ⁠◕⁠ʋ⁠)✨ (@arabelleliese) February 23, 2026

El grupo, formado en 2014 y autodefinido como creador del “rap guachaca y cumbia reflexiva”, llegó al certamen tras una postulación contra el tiempo.

Con más de una década de trayectoria y un Premio Pulsar a Mejor Álbum Tropical en 2020 por Ritmo Elemental, la banda apostó por una canción que aborda procesos de transformación y nuevos comienzos.

Pese a esa experiencia, la presentación generó críticas inmediatas. “Horrible la canción que representa a Chile”, “0 puntos” y “menos voz que los representantes de Chile” fueron parte de los mensajes que se viralizaron bajo el hashtag #Viña2026.

No me gustó para nada la canción que representa a Chile en la competencia internacional 😐#Viña2026 — Mauricio Alexis 🇦🇷🇨🇱 (@Mauricioavc88) February 23, 2026

Los representantes de Chile en la competencia internacional cantan como el verdadero occipucio. #Viña2026 pic.twitter.com/tOW1Is7LXb — ⚡La chica Tesla ⚡ (@Arcariam85) February 23, 2026

Otros apuntaron a la calidad vocal y a la puesta en escena, comparándolos con competidores internacionales. Aun así, el grupo enfrenta la competencia con la convicción de que su propuesta es honesta y fiel a su identidad musical, buscando conquistar al jurado y al público en la disputa por la Gaviota de Plata.