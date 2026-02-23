;

“¿Quién eligió esta canción?”: quiénes son Sondelvalle, representantes de Chile en Viña 2026, que desataron ola de críticas

La banda que representa a Chile con “El Ciclo” fue blanco de duros comentarios en X.

ADN Radio

CAPTURA MEGA

CAPTURA MEGA

La banda Sondelvalle es la encargada de representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2026 con la canción “El Ciclo”.

Sin embargo, su debut en la Quinta Vergara no pasó inadvertido en redes sociales, donde una ola de comentarios en X cuestionó duramente la propuesta nacional.

El grupo, formado en 2014 y autodefinido como creador del “rap guachaca y cumbia reflexiva”, llegó al certamen tras una postulación contra el tiempo.

Revisa también

ADN

Con más de una década de trayectoria y un Premio Pulsar a Mejor Álbum Tropical en 2020 por Ritmo Elemental, la banda apostó por una canción que aborda procesos de transformación y nuevos comienzos.

Pese a esa experiencia, la presentación generó críticas inmediatas. “Horrible la canción que representa a Chile”, “0 puntos” y “menos voz que los representantes de Chile” fueron parte de los mensajes que se viralizaron bajo el hashtag #Viña2026.

Otros apuntaron a la calidad vocal y a la puesta en escena, comparándolos con competidores internacionales. Aun así, el grupo enfrenta la competencia con la convicción de que su propuesta es honesta y fiel a su identidad musical, buscando conquistar al jurado y al público en la disputa por la Gaviota de Plata.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad