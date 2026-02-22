José Antonio Neme irrumpe en pleno show de Gloria Estefan en Viña 2026 y desata ola de críticas en redes

La noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo estuvo marcada por el debate en torno a la voz de Gloria Estefan, sino también por la inesperada irrupción de José Antonio Neme sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En medio de la interpretación de Cuba Libre, la artista invitó al periodista a subir, desatando una ola inmediata de reacciones en X.

Lo que partió como un gesto festivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados, y criticados, de la jornada.

Icónico Neme bailando con Gloria Estefan #Viña2026 pic.twitter.com/TK8WEcFNxI — OPEN HEARTS (@vicetias) February 23, 2026

“¿Pero qué hace Neme en el escenario?”, “Bajen a Neme”, “Qué momento más cringe”, fueron algunos de los mensajes que rápidamente se viralizaron bajo el hashtag #Viña2026.

Otros derechamente lo acusaron de querer “figurar” en plena presentación. “Así es como Neme mancha el show”, escribió un usuario, mientras otro lanzó: “Amárrenlo por dioh”.

Patético Neme ¿tanto es su afán de figurar? #vina2026 — Conejo Brad 🐇 (@ConejoBrad) February 23, 2026

Gloria Estefan soltaste al neme

Amárrenlo por dioh#Viña2026 pic.twitter.com/uNrfGQbaoV — ChelyMk3 ● (@FJ_Aran) February 23, 2026

Sin embargo, no todo fue negativo. También hubo quienes celebraron la espontaneidad del conductor: “Me encanta”, “Neme está desatada”, y “Genuinamente me pone feliz verlo con Gloria Estefan”, comentaron algunos seguidores, defendiendo el momento como parte del espíritu festivo del certamen.

Genuinamente me pone feliz ver a Neme con Gloria Estefan ksbwkwjwje#Viña2026 — vio a seungmini🫶🏻 (@hyucksitoooo) February 23, 2026

Csm que hace el Neme ahí JAJAJAJAJAJ

ME ENCANTA❤️

Buena onda Gloria Estefan.#GloriaEstefan #Viña2026 — Dopamina🐍 (@andrewdesperto) February 23, 2026

La participación del rostro de Mega terminó eclipsando, por minutos, el debate inicial sobre el desempeño vocal de Estefan, que ya había dividido opiniones en redes sociales. Así, entre críticas, risas y memes, Neme se transformó en protagonista inesperado de la primera noche de Viña 2026, confirmando que en la Quinta Vergara cualquier gesto puede convertirse en fenómeno digital en cuestión de segundos.