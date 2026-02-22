;

José Antonio Neme irrumpe en pleno show de Gloria Estefan en Viña 2026 y desata ola de críticas en redes

El periodista subió al escenario de la Quinta Vergara durante “Cuba Libre” y las redes estallaron.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

La noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo estuvo marcada por el debate en torno a la voz de Gloria Estefan, sino también por la inesperada irrupción de José Antonio Neme sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En medio de la interpretación de Cuba Libre, la artista invitó al periodista a subir, desatando una ola inmediata de reacciones en X.

Lo que partió como un gesto festivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados, y criticados, de la jornada.

“¿Pero qué hace Neme en el escenario?”, “Bajen a Neme”, “Qué momento más cringe”, fueron algunos de los mensajes que rápidamente se viralizaron bajo el hashtag #Viña2026.

Otros derechamente lo acusaron de querer “figurar” en plena presentación. “Así es como Neme mancha el show”, escribió un usuario, mientras otro lanzó: “Amárrenlo por dioh”.

Sin embargo, no todo fue negativo. También hubo quienes celebraron la espontaneidad del conductor: “Me encanta”, “Neme está desatada”, y “Genuinamente me pone feliz verlo con Gloria Estefan”, comentaron algunos seguidores, defendiendo el momento como parte del espíritu festivo del certamen.

La participación del rostro de Mega terminó eclipsando, por minutos, el debate inicial sobre el desempeño vocal de Estefan, que ya había dividido opiniones en redes sociales. Así, entre críticas, risas y memes, Neme se transformó en protagonista inesperado de la primera noche de Viña 2026, confirmando que en la Quinta Vergara cualquier gesto puede convertirse en fenómeno digital en cuestión de segundos.

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

