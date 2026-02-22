¿Conflicto en Viña 2026? Stefan Kramer responde sobre supuesto enojo con Mega

A horas de su presentación en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026, Stefan Kramer salió al paso de los rumores que apuntaban a una supuesta molestia de su equipo con Mega, canal organizador y transmisor del certamen.

La polémica surgió luego de que el periodista Gino Costa, en el matinal de Chilevisión, asegurara que en el entorno del comediante estaban “súper picados” por la manera en que se promocionó su rutina.

Según comentó, desde el canal se habría adelantado que el espectáculo tendría un fuerte componente de humor político, algo que, siempre de acuerdo a esa versión, no representaría del todo el contenido preparado por el imitador.

Además, se mencionó que habría incomodidad por la exhibición de fragmentos de la comentada imitación a Cristián Castro, realizada anteriormente por Kramer, lo que habría generado reparos en su círculo cercano.

Sin embargo, el propio artista desactivó cualquier tensión al llegar a la Quinta Vergara, donde fue abordado por la prensa antes de subir al escenario. “No, para nada. Estoy con el alma con puro amor”, afirmó con tranquilidad.

El comediante insistió en que no existe conflicto alguno con la estación televisiva. “Creo que el amor es lo más trascendente en la vida y conflictos no hay con nadie”, reiteró, descartando de plano las especulaciones.

Kramer es el encargado del bloque de humor en la primera jornada del festival, compartiendo cartel con Gloria Estefan y Matteo Bocelli en una noche marcada por altas expectativas y una intensa conversación en redes sociales.