Vivir rodeado de caras desconocidas: qué es la prosopagnosia y por qué sucede

Vivir rodeado de caras desconocidas: qué es la prosopagnosia y cómo afecta la vida social / Francesco Carta fotografo

Reconocer un rostro es una capacidad casi automática: identificamos a familiares y amistades incluso si cambian de peinado o envejecen.

Sin embargo, para algunas personas ese proceso falla de manera sistemática. Ven perfectamente una cara, pero no saben a quién pertenece. Este trastorno se llama prosopagnosia.

El psicólogo Oliver Serrano León, director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea, explica que el problema no está en la vista ni en la memoria general, sino en el reconocimiento facial.

Es decir, el rostro se percibe correctamente, pero no activa la identidad de la persona.

Desde la neurociencia se sabe que el cerebro cuenta con áreas especializadas para procesar rostros, como la llamada “área fusiforme de las caras”. Además, el reconocimiento facial depende de una red que integra información visual, emocional y biográfica.

Cuando ese sistema falla, la persona puede distinguir ojos, nariz y boca, pero no experimenta la sensación de familiaridad. “La cara está ahí, pero la persona no aparece”, resume el experto en un artículo publicado en The Conversation.

Dos tipos de prosopagnosia

Existen dos grandes formas del trastorno:

aparece tras una lesión cerebral, como un ictus o traumatismo. Del desarrollo: está presente desde la infancia y no se asocia a un daño cerebral identificable.

Aunque se considera poco frecuente, estudios citados por Serrano León estiman que hasta un 2% de la población podría presentar formas hereditarias, muchas veces sin diagnóstico formal.