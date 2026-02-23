;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla dos duelos de la Primera B.

Hoy, lunes 23 de febrero, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán el cierre a la primera fecha de la temporada 2026 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 23 de febrero comenzará a las 18:00 horas, en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa se medirá ante Deportes Temuco. Cristián Garay será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido de la jornada se desarrollará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Jorge Silva de Santa Cruz, donde Curicó Unido recibirá a Magallanes, duelo que tendrá de árbitro a Francisco Gilabert y que será transmisión de TNT Sports.

