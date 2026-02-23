;

Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy lunes en la segunda noche

Esta jornada se desarrollará la segunda noche del festival latino más grande del mundo. Revisa detalles de la parrilla acá.

Juan Castillo

Agencia UNO

Agencia UNO / Nadia Perez

El Festival de Viña del Mar 2026 continúa este lunes 23 de febrero con una jornada que promete alta sintonía y que tendrá de todo.

El certamen musical más importante de Latinoamérica entra en una de sus noches más esperadas, con una combinación de artistas internacionales, música latina y humor pensado para conquistar al exigente público de la Quinta Vergara.

Y es que tras el debut, la Quinta Vergara tendrá importantes artistas, además de la competencia internacional y folclórica que también tendrá su espacio.

La segunda noche del Festival de Viña 2026 arrancará a contar de las 21:30 horas, donde el primer show musical estará a cargo de la banda británica Pet Shop Boy.

Además de las competiciones, el show tendrá en el escenario al grupo musical colombiano Bomba Estéreo, quienes cerrarán la noche.

Mientras que en el humor estará Rodrigo Villegas, comediante que pisa la Quinta Vergara por tercera vez.

La segunda noche del Festival de Viña 2026 será transmitida en vivo por Mega, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas. También se podrá ver a través de la plataforma Mega Go y vía streaming por Disney+ para el resto de Latinoamérica.

