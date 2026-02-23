El público lo pide: el detalle que impediría entregar la Gaviota de Platino a Mon Laferte en Viña 2026

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 llega cargado de expectativas, y uno de los temas que más genera comentarios en redes sociales es la posible entrega de la Gaviota de Platino.

Este galardón, considerado el máximo reconocimiento del certamen, se otorga de manera excepcional a artistas con carreras extensas y un vínculo consolidado con el público de la Quinta Vergara.

Según el decreto municipal N°1530, para ser candidato a la Gaviota de Platino un artista debe cumplir dos requisitos excluyentes: tener al menos 30 años de trayectoria profesional y mantener una relación íntima y sostenida con el Festival.

La entrega final depende de la Comisión Organizadora y requiere la aprobación de la alcaldesa de Viña del Mar. El trofeo, hecho en cromo y rodio e incrustado con 85 cristales Swarovski, refleja la exclusividad de este reconocimiento.

Entre los artistas de Viña 2026 que cumplen con los requisitos destacan Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Juanes, quienes han acumulado décadas de trayectoria y un sólido vínculo con el público.

¿Y Mon Laferte?

Por su parte, Mon Laferte, a pesar de contar con un fuerte respaldo del público chileno, o al menos así se deja ver en redes sociales, además de una carrera destacada en América Latina, aún no alcanza los 30 años de trayectoria profesional, por lo que formalmente no figura como candidata para recibir la Gaviota de Platino este año.

La especulación sobre Mon Laferte se ha intensificado en redes sociales, con seguidores afirmando que “la Gaviota de Platino está reservada para ella” y que solo falta que el público lo solicite durante su presentación.

Sin embargo, también hay quienes recuerdan que el premio solo se ha entregado cinco veces: a Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025), lo que refuerza su carácter exclusivo y difícil de obtener.

La polémica refleja el entusiasmo y la pasión que despierta cada edición del Festival, donde la música y la expectativa por los galardones generan debates incluso antes de que los artistas suban al escenario.