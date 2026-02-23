;

Ministro Montes defiende cifras de vivienda y proyecta alcanzar meta de 260 mil soluciones habitacionales

El secretario de Estado desestimó las críticas de la UDI sobre “cifras infladas” y detalló el número de obras que heredaron de administraciones anteriores.

Mario Vergara

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió al paso de las críticas formuladas por parlamentarios de la UDI, quienes cuestionaron la veracidad de los avances reportados en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. El debate se encendió luego de que el diputado Juan Fuenzalida calificara como “inflada” la cifra de 254 mil viviendas construidas, asegurando que más de la mitad de esos proyectos habrían iniciado durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Ante estos cuestionamientos, Montes aseveró que tales afirmaciones carecen de fundamentos técnicos. El secretario de Estado explicó que el desarrollo habitacional responde a una continuidad institucional, donde cada administración hereda y entrega proyectos en distintos estados de avance. Según detalló, el gobierno de Michelle Bachelet dejó cerca de 88.000 viviendas avanzadas a Piñera, quien a su vez entregó al actual Ejecutivo entre 118.000 y 120.000 unidades en ejecución.

Respecto a la herencia que dejará la actual gestión, el ministro precisó que su cartera proyecta dejar más de 100.000 viviendas en proceso de construcción para el próximo gobierno. Montes enfatizó que el ministerio posee un registro exacto de cada solución habitacional terminada, detallando sus características y ubicación comuna por comuna, información que se encuentra disponible para consulta pública.

A partir del tercer párrafo, el secretario de Estado defendió el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, señalando que la meta establecida es de 260.000 viviendas. Al último reporte oficial, la cifra alcanza las 254.000, por lo que Montes expresó su confianza en que lograrán completar el objetivo total antes de que finalice el periodo presidencial.

Finalmente, el titular de Vivienda llamó a no abordar este tema desde una perspectiva “mezquina” o como un problema exclusivo de una administración. “Es un problema de familias que logran acceder a soluciones”, cerró el ministro, instando a los parlamentarios de la Comisión de Vivienda a consultar los antecedentes oficiales antes de emitir juicios sobre el desempeño del plan habitacional.

