VIDEO. “Nunca ví nada igual”: boxeador se desploma en medio de combate

Joseph George colapsó sin intervención de su rival en la pelea por el título semipesado de la WBC de Estados Unidos.

Carlos Madariaga

El mundo del boxeo quedó paralizado en torno a la expectativa de la disputa de un título de la especialidad, más concretamente el WBC USA peso semicompleto.

En el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan, Joseph George había completado el primer asalto del combate ante Atif Olberton.

Fue en ese momento que George, mientras estaba sentado en su rincón, colpasó y se desplomó en la lona.

Los médicos asistieron rápidamente al boxeador y la pelea fue detenida, dando por ganador a su rival por knockout técnico o abandono.

“Me afectó mentalmente, aunque sé que es algo que puede suceder cada vez que subo al ring. Me impactó de tal manera que terminé de comprender que cualquier cosa puede pasar. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Nunca vi nada igual en el boxeo”, reconoció Atif Olberton, complicado por la salud de Joseph George, cuyo problema médico se habría originado por un choque de cabezas accidental en el arranque del combate.

Más allá de lo impactante del desplome, el boxeeador pudo ser asistido a tiempo y fue establizado en un hospital local, según información de Sports Illustrated.

