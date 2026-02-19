“La sensación es rara”: el alivio de Tabilo tras remontar el marcador para meterse en cuartos de final de Río de Janeiro / ©FOTOJUMP

Alejandro Tabilo tuvo un cambiante encuentro en la cancha Gustavo Kuerten, la principal del ATP 500 de Río de Janeiro, para superar al italiano Francesco Passaro, 163 del mundo.

El número 1 de Chile perdió el primer set, pero el europeo presentó problemas físicos desde el segundo parcial, cuestión que le permitió remontar el marcador.

“Lo tomo desde lo mental. Contento de sacar así un partido de este tipo. Con jugadores que te dan cero ritmo o me juegan mucho para arriba, me cuesta mucho, no logro salir del partido, me frustro, pero feliz de dar vuelta la página y encontrar el juego”, recalcó “Jano” tras el partido, aún tratando de dimensionar el juego de un Passaro que, lesionado y todo, continuó jugando a punta de derechazos dentro de lo que pudo resistir su mano derecha.

“La sensación es rara, mañana espero soltar un poco más los golpes. El partido tuvo cero ritmo, eso me afectó un poco. Después se apagó la luz atrás, él tuvo tres o cuatro paras por masajes, a veces pegaba y a veces no, pero feliz de haberlo sacado adelante”, recalcó Alejandro Tabilo, valorando el hecho de avanzar por segunda semana seguida a cuartos de final de torneos ATP, hecho inédito en su carrera.

“Entro más relajado, más tranquilo de todas las situaciones respecto al año pasado. En esta gira normalmente no me va tan bien, feliz de sumar puntos, y se viene Santiago, donde me encanta jugar. Se puede seguir avanzando, hay que estar firme. Siento que de nuevo está saliendo mi juego”, concluyó quien, con su progreso en Brasil, está ya en el top 60 del ranking.

El viernes, en horario por definir, jugará por el paso a semifinales de Río de Janeiro ante el argentino Thiago Tirante, 92 del planeta, quien viene de eliminar a Francisco Cerúndolo, quien se retiró del partido por dolencias a la espalda.