;

VIDEOS. NMIXX adelanta su debut en Viña 2026: “Queremos disfrutar el show con el monstruo”

La sensación del K-pop revela detalles inéditos de su show, sus colaboraciones con artistas latinoamericanos y cómo la Quinta Vergara inspirará sus próximas canciones.

Nelson Quiroz

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo Surcoreano, NMIXX, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo Surcoreano, NMIXX, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El fenómeno del K-pop llega con fuerza al Festival de Viña del Mar: la agrupación surcoreana NMIXX realizó su conferencia de prensa oficial previo a su esperado debut en la 65ª edición del certamen, mostrando entusiasmo por enfrentarse al mítico “Monstruo” de la Quinta Vergara y compartir su estilo único, denominado Mix Pop.

Las integrantes recordaron con cariño su primera visita al festival, el año pasado, cuando asistieron como espectadoras y pudieron presenciar un show histórico de Myriam Hernández.

ADN

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo Surcoreano, NMIXX, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

“Fue una experiencia inspiradora; aprendimos mucho y nos motiva para darlo todo en nuestro espectáculo”, aseguraron. Sobre el público viñamarino, añadieron: “Estamos ansiosas por sentir la energía del Monstruo como artistas. Queremos disfrutar del show junto a ellos”.

Revisa también

ADN

Durante la conferencia, NMIXX profundizó en su identidad musical. El Mix Pop, explicaron, combina distintos géneros en una sola canción, generando sinergia y creatividad, un concepto que también aplican a su llegada a Viña del Mar: un punto de encuentro cultural que potencia la música.

Además, el grupo destacó su interés en explorar colaboraciones con artistas latinoamericanos, tras su reciente trabajo con Pabllo Vittar, y mencionaron posibles alianzas con bandas chilenas como Q_ARE.

El idioma no fue un obstáculo: una de las integrantes reveló que estudia español en Corea del Sur y que disfruta cada oportunidad de practicarlo. “Me falta mucho por aprender, pero espero que nos vean con cariño”, señaló entre aplausos.

Con una selección especial de canciones pensadas para impactar en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, NMIXX anticipó que su paso por Viña 2026 será solo el inicio de una relación a largo plazo con la región. La energía del festival, aseguraron, influirá en sus próximas composiciones y giras mundiales, consolidando al grupo como uno de los grandes referentes del K-pop en Latinoamérica.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad