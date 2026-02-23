23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo Surcoreano, NMIXX, realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El fenómeno del K-pop llega con fuerza al Festival de Viña del Mar: la agrupación surcoreana NMIXX realizó su conferencia de prensa oficial previo a su esperado debut en la 65ª edición del certamen, mostrando entusiasmo por enfrentarse al mítico “Monstruo” de la Quinta Vergara y compartir su estilo único, denominado Mix Pop.

Las integrantes recordaron con cariño su primera visita al festival, el año pasado, cuando asistieron como espectadoras y pudieron presenciar un show histórico de Myriam Hernández.

“Fue una experiencia inspiradora; aprendimos mucho y nos motiva para darlo todo en nuestro espectáculo”, aseguraron. Sobre el público viñamarino, añadieron: “Estamos ansiosas por sentir la energía del Monstruo como artistas. Queremos disfrutar del show junto a ellos”.

Durante la conferencia, NMIXX profundizó en su identidad musical. El Mix Pop, explicaron, combina distintos géneros en una sola canción, generando sinergia y creatividad, un concepto que también aplican a su llegada a Viña del Mar: un punto de encuentro cultural que potencia la música.

Además, el grupo destacó su interés en explorar colaboraciones con artistas latinoamericanos, tras su reciente trabajo con Pabllo Vittar, y mencionaron posibles alianzas con bandas chilenas como Q_ARE.

El idioma no fue un obstáculo: una de las integrantes reveló que estudia español en Corea del Sur y que disfruta cada oportunidad de practicarlo. “Me falta mucho por aprender, pero espero que nos vean con cariño”, señaló entre aplausos.

Con una selección especial de canciones pensadas para impactar en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, NMIXX anticipó que su paso por Viña 2026 será solo el inicio de una relación a largo plazo con la región. La energía del festival, aseguraron, influirá en sus próximas composiciones y giras mundiales, consolidando al grupo como uno de los grandes referentes del K-pop en Latinoamérica.