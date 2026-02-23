Pet Shop Boys emocionan a fans con foto antes de su debut en Viña 2026: “Espectáculo en la impresionante Quinta Vergara”

A horas de su esperado debut en la segunda jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, el dúo británico Pet Shop Boys compartió en sus redes sociales una imagen que ilusionó a sus seguidores: una fotografía en la Quinta Vergara llena de energía y expectativa, con el público presente detrás de ellos.

La publicación, acompañada del mensaje “los Pet Shop Boys tocarán esta noche en un espectáculo #Dreamworld con entradas agotadas en el impresionante anfiteatro de la Quinta Vergara”, refleja la magnitud del espectáculo que el dúo ofrecerá en el escenario del certamen, que además será transmitido por televisión en Chile.

Dave Hogan Ampliar

La foto llega tras otra imagen compartida el pasado domingo desde la playa de Viña del Mar, donde Neil Tennant y Chris Lowe aparecían caminando relajados por la arena, disfrutando del mar y la brisa antes del montaje técnico de su show.

En pocas horas, los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Entre mensajes en redes se destacaron expresiones como “Estamos listas! Gracias por creer, confiar y venir a nuestro Festival. Bienvenidos! ❤️”, “Mi mamita hubiera deseado verlos nuevamente, 😢🙌❤️”, y “The Best show in the whole festival. Viva Chile !!!!”.

La publicación también sirvió para que quienes no pudieron asistir presencialmente expresaran su emoción por seguir el concierto desde casa o anticipar su asistencia al show en Santiago el viernes.

El esperado espectáculo de Pet Shop Boys está programado para la segunda noche del festival, compartiendo jornada con Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo. La banda, conocida por su estética inconfundible y su meticulosa puesta en escena, adaptará su “Dreamworld Tour” al formato televisivo chileno, marcando un hito en la historia del Festival al realizar ajustes técnicos inéditos en el escenario de la Quinta Vergara.

Antes de enfrentar al “Monstruo”, Tennant y Lowe ya lograron conectar con el público local y dejar emocionados a sus seguidores con una simple, pero potente, postal: ellos y la Quinta Vergara, listos para la noche que promete ser histórica en Viña 2026.

Tras su aplaudida presentación en el Festival de Viña del Mar, Pet Shop Boys extenderá su estadía en Chile para ofrecer un show extendido en el Movistar Arena el próximo 27 de febrero. Las entradas están disponibles en Puntoticket.