Muerte de empresario fue originalmente un plan para “dar un susto”: defensa de Gyvens Laguerre entrega su versión tras detención del cantante

El músico relató que el plan solo buscaba intimidar a Jaime Solanes, pero la situación se salió de control y terminó con la muerte del empresario en medio de un conflicto familiar por herencia.

Pablo Castillo

El pasado viernes, personal del OS9 de Carabineros detuvo a Gyevens Laguerre, de la banda Reggaeton Boys, en medio de una investigación por homicidio en la comuna de Quinta Normal.

Según el testimonio de Gyvens Laguerre, el plan que terminó en homicidio se coordinó entre él, Miguel Ángel Cerda (cuñado de la víctima) y un ciudadano venezolano llamado Víctor, contratado para brindar seguridad personal.

Gyvens relató que la idea surgió como un intento de “dar un susto” a Solanes, pero que la situación se salió de control. Según su versión, Víctor le advirtió que lo que Miguel Ángel pretendía ya no era un susto: “Lo que quería Miguel Ángel no era pegarle un susto, sino matarlo”.

Durante el encuentro, Cerda mostró fotografías de la víctima, vehículos y direcciones, y discutió los problemas derivados de la herencia, incluidos impuestos que bloqueaban los fondos familiares.

El homicidio se enmarca en un conflicto legal y económico que involucraba a la familia de la víctima. La madre de Gyvens era familiar directa de Cerda.

“La cagaron feo, hermano”

La Fiscalía solicita prisión preventiva para Gyvens, convencida de que participó activamente en la planificación del hecho, aunque él insiste en que su intención no era causar la muerte.

Tras el homicidio, Gyvens narró que confrontó a los involucrados y se dio cuenta de la magnitud de lo ocurrido: “La cagaron feo, hermano”, declaró. Hasta ahora, la audiencia sigue en curso y no se ha definido si el exReggaeton Boys quedará en prisión preventiva.

