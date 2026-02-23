Del escenario a la cárcel: El oscuro rol que la Fiscalía atribuye a Givens Laguerre en una organización criminal

En un operativo de gran envergadura liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), se concretó la detención de Givens Laguerre, reconocido exmiembro de la agrupación musical Reggaeton Boys. El artista de 42 años fue capturado bajo cargos que lo vinculan directamente con una organización criminal dedicada al sicariato, la extorsión y los préstamos informales bajo la modalidad del “gota a gota”.

La investigación, que se extendió por varios meses, sitúa a Laguerre como una figura relevante dentro de una banda compuesta mayoritariamente por ciudadanos extranjeros. Según los antecedentes del Ministerio Público, el músico no solo habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas, sino que habría prestado apoyo logístico y financiero para el funcionamiento de la red en la zona sur de la capital.

El nexo con el sicariato y la extorsión

De acuerdo a las pericias policiales, la banda operaba amedrentando a comerciantes y particulares que no podían cumplir con los pagos de intereses abusivos. En los casos más extremos, la organización habría ordenado asesinatos por encargo para saldar cuentas o eliminar competencia territorial. El rol de Laguerre habría sido fundamental para otorgar una fachada de legitimidad y facilitar el flujo de efectivo proveniente de las extorsiones.

Durante los allanamientos realizados en diversos domicilios, los agentes incautaron evidencia documental y digital que comprometería al cantante. Las autoridades sospechan que su influencia y contactos fueron utilizados para expandir el alcance de la agrupación, que utilizaba la violencia desmedida como método de control.

Formalización y medidas cautelares

La Fiscalía Metropolitana Sur será la encargada de formalizar a Givens Laguerre por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y su presunta participación en calidad de cómplice en al menos dos hechos de sangre vinculados al sicariato. Se espera que el Ministerio Público solicite la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Este caso ha generado una fuerte conmoción en el mundo del entretenimiento, donde Laguerre mantenía una presencia activa. Mientras la defensa del artista asegura que no existen pruebas directas de su participación en actos violentos, la PDI continúa con las diligencias para determinar si existen más figuras públicas involucradas en esta red criminal que ha cobrado la vida de varias personas en los últimos años.