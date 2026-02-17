La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en conversación con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, explicó que Chile ha iniciado una etapa crucial en la reducción de desechos con la entrada en vigencia, el pasado 13 de febrero, de una nueva fase de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU). Esta etapa profundiza las limitaciones al uso de elementos desechables, enfocándose principalmente en el consumo de alimentos dentro de establecimientos comerciales y en los servicios de reparto a domicilio. La normativa, publicada originalmente en 2021, ha avanzado de forma gradual para facilitar la transición de los comercios y la ciudadanía.

En esta nueva fase, los locales tienen prohibido entregar productos plásticos de un solo uso para el consumo interno, explicó la jefa de cartera. En su lugar, el marco legal promueve la utilización de artículos reutilizables, como vajilla y cubiertos lavables, aunque se permite el uso de alternativas biodegradables de papel, cartón o madera. Para el delivery, la ley ahora solo autoriza envases no plásticos valorizables o plásticos biobasados que posean al menos un 20% de recursos renovables y sean compostables.

Hitos de la normativa y retornabilidad

La implementación de esta ley comenzó en febrero de 2022, cuando se proscribieron las bombillas, revolvedores y productos de poliestireno expandido. Posteriormente, en agosto de 2023, se extendió a almacenes la obligación de ofrecer bebestibles en envases retornables, una medida que inicialmente solo aplicaba a supermercados. Actualmente, la legislación refuerza estas obligaciones de retornabilidad y reciclaje en toda la cadena de consumo.

Finalmente, la ministra del Medio Ambiente enfatizó que accesorios como palillos o cubiertos en despachos a domicilio solo podrán entregarse si el cliente lo solicita expresamente. Desde la cartera hicieron un llamado a los actores del sector a sumarse a este desafío de sostenibilidad, recordando que la ley contempla procesos de sensibilización y promoción de la reutilización como ejes centrales para transformar los hábitos de consumo en el país.