;

VIDEOS. Lo vieron más de 2 millones de personas: así fue la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026

El show del comediante en la Quinta Vergara generó aplausos, pero también duras críticas en X.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La cuarta presentación de Stefan Kramer en la Quinta Vergara no pasó desapercibida. Según se informó en el backstage del Festival de Viña del Mar 2026, su rutina fue vista por 2 millones 200 mil personas, convirtiéndose en lo más visto en Chile bajo el nuevo sistema de medición de audiencias.

El comediante regresó al escenario donde debutó en 2008, consolidando una trayectoria marcada por imitaciones de figuras políticas y del espectáculo.

En esta ocasión, apostó por un espectáculo que combinó humor, música y relatos personales, con guiños a su propia historia en el certamen y reflexiones sobre salud mental y redes sociales.

Revisa también

ADN

Durante la noche repasó personajes clásicos de su repertorio, incluyendo a los hermanos Piñera, además de sumar imitaciones ligadas a la contingencia política. También hubo espacio para la música en vivo, recuerdos de sus inicios televisivos y bromas sobre la cultura digital.

El público en la Quinta Vergara respondió con aplausos que le permitieron llevarse Gaviota de Plata y luego Gaviota de Oro. Sin embargo, el termómetro en redes sociales mostró un escenario más dividido.

En X, varios usuarios calificaron la rutina como “fome” y cuestionaron el ritmo del espectáculo, mientras otros defendieron su capacidad para sostener un show en solitario ante el “Monstruo”.

Pese a las críticas digitales, las cifras de audiencia evidencian el interés que sigue generando Kramer a casi dos décadas de su irrupción en el Festival. Su cuarta vez en Viña volvió a confirmar que, más allá de la polarización en redes, su presencia continúa marcando pauta en la televisión chilena.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad