La cuarta presentación de Stefan Kramer en la Quinta Vergara no pasó desapercibida. Según se informó en el backstage del Festival de Viña del Mar 2026, su rutina fue vista por 2 millones 200 mil personas, convirtiéndose en lo más visto en Chile bajo el nuevo sistema de medición de audiencias.

El comediante regresó al escenario donde debutó en 2008, consolidando una trayectoria marcada por imitaciones de figuras políticas y del espectáculo.

En esta ocasión, apostó por un espectáculo que combinó humor, música y relatos personales, con guiños a su propia historia en el certamen y reflexiones sobre salud mental y redes sociales.

Durante la noche repasó personajes clásicos de su repertorio, incluyendo a los hermanos Piñera, además de sumar imitaciones ligadas a la contingencia política. También hubo espacio para la música en vivo, recuerdos de sus inicios televisivos y bromas sobre la cultura digital.

El público en la Quinta Vergara respondió con aplausos que le permitieron llevarse Gaviota de Plata y luego Gaviota de Oro. Sin embargo, el termómetro en redes sociales mostró un escenario más dividido.

En X, varios usuarios calificaron la rutina como “fome” y cuestionaron el ritmo del espectáculo, mientras otros defendieron su capacidad para sostener un show en solitario ante el “Monstruo”.

Pese a las críticas digitales, las cifras de audiencia evidencian el interés que sigue generando Kramer a casi dos décadas de su irrupción en el Festival. Su cuarta vez en Viña volvió a confirmar que, más allá de la polarización en redes, su presencia continúa marcando pauta en la televisión chilena.