Fatal atropello en Estación Central: hombre es encontrado muerto en plena vía

La víctima fue arrollada durante la madrugada por un vehículo que se dio a la fuga.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Durante la madrugada de este lunes, un hombre falleció tras ser atropellado en la comuna de Estación Central. El accidente ocurrió cerca de las 03:30 horas en la intersección de avenida Arica con calle San Francisco de Borja.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo de la víctima fue encontrado tendido en la primera pista de circulación de la calzada norte, con evidentes señales de atropello y sin signos vitales.

Hasta el lugar llegó personal policial, iniciando de inmediato las diligencias para establecer la dinámica de lo ocurrido y dar con eventuales responsables.

Investigación en desarrollo y víctima sin identificar

En el sitio del suceso se encontraba un bus del sistema Red, perteneciente a la empresa Metbus, cuyo conductor entregó su testimonio a Carabineros. Según relató, al transitar por el sector se percató de la presencia del cuerpo en la vía y dio aviso inmediato al número de emergencias 133.

La víctima no portaba documentación al momento de ser encontrada, por lo que permanece en calidad de NN. De manera preliminar, las policías investigan si se trataría de una persona en situación de calle, hipótesis que deberá ser confirmada con el avance de las pericias y el eventual reconocimiento del cuerpo.

Mientras se desarrollan los trabajos policiales y periciales en el lugar, el tránsito se mantiene parcialmente interrumpido en este punto de Estación Central, lo que ha generado desvíos y llamados a la precaución para los conductores que circulan durante la mañana por el sector.

