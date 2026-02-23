Latam Airlines entrega histórico bono a sus trabajadores tras millonarias utilidades

Tras concretar su exitosa salida del Capítulo 11 de Estados Unidos en noviembre de 2022, Latam Airlines ha consolidado una racha de resultados positivos que culminó con un hito para su fuerza laboral. Al cierre del ejercicio 2025, la compañía reportó utilidades netas por US$1.460 millones, cifra que representa un salto cercano al 50% en comparación con el año 2024.

En este contexto de bonanza, la sorpresa llegó directamente a las bandejas de entrada de los trabajadores. El CEO del grupo, Roberto Alvo, comunicó mediante un correo electrónico y un video adjunto la decisión de otorgar un pago único y extraordinario como reconocimiento a la resiliencia mostrada por el equipo durante los últimos tres años de transición financiera.

Detalles del beneficio extraordinario

De acuerdo con la información corporativa, el bono especial fue depositado durante enero de 2026 y estuvo dirigido a 40 mil colaboradores del grupo en diversas regiones. El beneficio incluyó a:

Personal desde el nivel de subgerente hacia abajo .

. Trabajadores contratados al 30 de junio de 2025 .

. Pilotos, tripulantes y personal de aeropuerto.

El monto percibido por cada empleado consistió en el 25% de su remuneración bruta mensual, sumado a US$500 (o su equivalente en moneda local), ambos ítems sujetos a las normativas tributarias correspondientes.

Impacto en los estados financieros

Este gesto de gratitud institucional significó para Latam un desembolso total de US$40 millones. Según los estados financieros de diciembre de 2025, el ítem de remuneraciones y beneficios se elevó a cerca de US$202 mil millones. Este incremento se explica por los mayores costos operativos de las tripulaciones y el aumento del 6,8% en la dotación promedio durante el año, además del mencionado bono único.

Para la administración de Alvo, este movimiento no solo representa un cierre de ciclo tras la reestructuración, sino una señal de estabilidad para el mercado y sus trabajadores. La aerolínea reafirma así su posición competitiva en la región, transformando sus excedentes récord en un incentivo directo para quienes sostienen la operación diaria de la compañía.