Latam Airlines entrega histórico bono a sus trabajadores tras millonarias utilidades

La compañía reportó ganancias por US$1.460 millones en 2025 y benefició a 40 mil empleados con un pago extraordinario en enero.

Mario Vergara

Avión Latam

Avión Latam / HuyThoai

Tras concretar su exitosa salida del Capítulo 11 de Estados Unidos en noviembre de 2022, Latam Airlines ha consolidado una racha de resultados positivos que culminó con un hito para su fuerza laboral. Al cierre del ejercicio 2025, la compañía reportó utilidades netas por US$1.460 millones, cifra que representa un salto cercano al 50% en comparación con el año 2024.

En este contexto de bonanza, la sorpresa llegó directamente a las bandejas de entrada de los trabajadores. El CEO del grupo, Roberto Alvo, comunicó mediante un correo electrónico y un video adjunto la decisión de otorgar un pago único y extraordinario como reconocimiento a la resiliencia mostrada por el equipo durante los últimos tres años de transición financiera.

Detalles del beneficio extraordinario

De acuerdo con la información corporativa, el bono especial fue depositado durante enero de 2026 y estuvo dirigido a 40 mil colaboradores del grupo en diversas regiones. El beneficio incluyó a:

  • Personal desde el nivel de subgerente hacia abajo.
  • Trabajadores contratados al 30 de junio de 2025.
  • Pilotos, tripulantes y personal de aeropuerto.

