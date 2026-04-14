Lionel Messi es demandado por una empresa acusando “fraude” y promesas incumplidas

Lionel Messi ha estado dando mucho de qué hablar durante las últimas horas, aunque no necesariamente por sus acciones dentro de la cancha.

Y es que el astro argentino recibió una demanda por conflictos relacionados a un partido de exhibición que no terminó siendo lo que se esperaba.

Lo que debió ser una fiesta del fútbol en Estados Unidos se ha trasladado a los tribunales de Florida. El 10 de la albiceleste y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron demandados por la empresa VID.

La firma con sede en Miami, dedicada a la organización de eventos masivos, alega haber perdido millones de dólares debido al incumplimiento de acuerdos contractuales por parte del jugador y el organismo deportivo.

Según los documentos judiciales presentados este martes 14 de abril de 2026, la disputa tiene su origen en agosto del año pasado.

En ese entonces, VID desembolsó la suma de $7 millones de dólares a la AFA para obtener los derechos exclusivos de dos encuentros de exhibición programados para octubre de 2025: Argentina vs Venezuela y Argentina vs Puerto Rico.

Esto consideraba la participación de Messi, un factor que sin duda le suma interés a cada cruce deportivo. Y es precisamente ahí donde se enfoca la acción judicial.

La promotora sostiene que, por contrato, el jugador del Inter Miami estaba obligado a disputar al menos 30 minutos en cada duelo, a menos que mediara una lesión justificada.

La ausencia de Messi

Para los organizadores, la presencia de ‘La Pulga’ no era un detalle menor, sino el motor principal de la venta de entradas y patrocinios.

Sin embargo, durante el choque contra Venezuela en el Hard Rock Stadium, Lionel no sumó ni un solo minuto en cancha. Ni siquiera estuvo como suplente en cancha, optando por ver el partido desde un palco junto a su familia.

La empresa demandante subraya que la ausencia no se debió a problemas físicos, argumentando que apenas 24 horas después, Messi fue titular con su club en la MLS, donde anotó dos goles y dio una asistencia.

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El conflicto no terminó ahí. El compromiso con Puerto Rico (14 de octubre), también estuvo plagado de inconvenientes. Originalmente previsto para jugarse en Chicago, tuvo que ser trasladado de emergencia al Chase Stadium en Fort Lauderdale debido a disturbios sociales.

A pesar de que en esta ocasión el capitán sí jugó los 90 minutos y entregó dos asistencias en la goleada 6-0, VID asegura que el cambio de sede y logística les generó pérdidas adicionales superiores a 1 millón de dólares.

Y si bien esto escapa de las manos de ‘Leo’ y de la AFA, para la compañía también es un factor a considerar dentro del conflicto.

Promesas incumplidas en un “fraude”

La demanda también menciona que la Asociación del Fútbol Argentino intentó calmar las aguas tras el fiasco de octubre prometiendo futuros enfrentamientos en China para este 2026, una propuesta que, según los demandantes, nunca se materializó.

Aunque el monto total de la compensación exigida no ha sido revelado de forma oficial, la empresa busca ser resarcida por los daños económicos y morales derivados de lo que califican como un “fraude”.

Hasta el momento, ni el entorno de Lionel Messi ni la AFA han emitido declaraciones oficiales respecto a este proceso legal.