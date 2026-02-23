Robbie Williams regresa a Chile con su gira BRITPOP y promete espectáculo épico: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Robbie Williams volverá a Chile para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida, marcando el regreso del ícono británico tras su exitosa gira europea.

El artista llevará a Santiago su más reciente álbum, BRITPOP, que se convirtió en enero de 2026 en su decimosexto número 1 en el Reino Unido, rompiendo el récord histórico de álbumes número 1 para cualquier artista.

El disco incluye sencillos como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life, e incorpora colaboraciones con figuras como Chris Martin, Tony Iommi y el dúo mexicano Jesse & Joy.

La gira de estadios BRITPOP, que el año pasado recorrió el Reino Unido y Europa ante más de 1,2 millones de personas, recibió elogios de medios como The Times y Rolling Stone UK, destacando su energía, dominio escénico y conexión con el público.

En Santiago, fecha que se concretara el próximo 27 de septiembre, Williams promete un show que combinará sus nuevos éxitos con clásicos de su carrera, incluyendo Let Me Entertain You, Rock DJ y Angels. El espectáculo se suma a su historial como uno de los artistas más premiados del mundo, con 90 millones de discos vendidos, 16 álbumes número 1 en el Reino Unido y 18 premios BRIT, además de su reciente reconocimiento como Embajador Musical de la FIFA y su contribución al himno oficial de los torneos de la organización.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará el lunes 2 de marzo a las 12:00, mientras que la venta general abrirá el miércoles 4 de marzo. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.cl, con descuentos especiales y facilidades de pago en cuotas.

Robbie Williams llega a Chile en un momento cumbre de su carrera, ofreciendo un espectáculo que combina nostalgia, potencia musical y la energía que lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes del pop británico de las últimas dos décadas.