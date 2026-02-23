Carolina de Moras reaccionó al ver a Tita Ureta con su vestido intervenido en Viña 2026

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 continúa dando que hablar. La ex animadora del certamen de la ciudad jardín, Carolina de Moras, dio a conocer su opinión sobre el vestido utilizado por Tita Ureta en el evento realizado el pasado viernes 20 de febrero.

La periodista y rostro de Mega utilizó el vestido que De Moras ocupó en el mismo evento años atrás, pero con un cambio: fue cortado en dos piezas para poder lucir su embarazo.

Según información revelada por Cecilia Gutiérrez, la ex animadora del Festival quedó sorprendida por el cambio que se realizó al vestido que utilizó.

“Le dolió ver que el vestido, el primero que una animadora del Festival lució de parte de un diseñador nacional, fuera cortado en su abdomen”, detalló el sitio de Instagram Noticias Espectáculo.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y hubo reacciones divididas a la decisión tomada por Tita Ureta.

“Imagínate estar embarazada y que un vestido te quede así de espectacular”; “La verdad es que le luce espectacular a Tita”; “Desacierto en su vestuario”; “Creo que su comentario está lleno de envidia”, fueron algunos de los comentarios.