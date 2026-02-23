;

Hombre es ejecutado al interior de su casa en San Bernardo: fue asesinado a balazos

La PDI investiga este crimen donde un hombre murió pese a que intentó refugiarse en su domicilio.

Un nuevo homicidio por arma de fuego quedó al descubierto durante la tarde-noche del domingo en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

La víctima, un hombre chileno de aproximadamente 33 años, fue atacada a disparos mientras se desplazaba en su motocicleta en las inmediaciones de su domicilio, en un hecho que es investigado por personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque se produjo cuando un sujeto descendió de un vehículo y abrió fuego en contra del motociclista, efectuando al menos cuatro disparos. Gravemente herido, el hombre intentó escapar y buscar refugio al interior de su vivienda, sin embargo, el agresor lo siguió hasta el inmueble y volvió a disparar, provocándole la muerte en el lugar.

Revisa también:

ADN

PDI indaga posible persecución o ajuste de cuentas

El comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios de la PDI, entregó detalles del procedimiento y de la dinámica del crimen. Según explicó, “la víctima trató de refugiarse en su domicilio y este sujeto lo siguió hasta el interior del inmueble y le volvió a impactar en este caso por lo menos dos impactos balísticos en su cuerpo”.

El fallecido presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en la zona del tórax, lesiones que resultaron fatales pese a los intentos por ponerse a salvo. En paralelo, se confirmó que la víctima mantenía antecedentes penales, información que está siendo considerada dentro del análisis investigativo.

Personal de la Brigada de Homicidios trabaja intensamente en el levantamiento de evidencia balística, peritajes en el sitio del suceso y revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la ruta de huida del autor del ataque. Asimismo, se están recogiendo declaraciones de eventuales testigos que puedan aportar antecedentes relevantes para la investigación.

Una de las principales hipótesis que maneja la PDI apunta a la existencia de una persecución previa, no descartándose tampoco que el homicidio pueda estar vinculado a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, desde la institución recalcan que todas las líneas investigativas siguen abiertas y que será el avance de las diligencias el que permita aclarar el motivo del crimen.

