;

Violenta persecución por tres comunas de la RM termina con dos detenidos: uno tiene 17 años

El robo de un vehículo en Lo Barnechea desató un operativo que cruzó gran parte de Santiago.

Sebastián Escares

Violenta persecución por tres comunas de la RM termina con dos detenidos: uno tiene 17 años

Violenta persecución por tres comunas de la RM termina con dos detenidos: uno tiene 17 años / Diego Martin

Una noche de alta tensión se vivió en la región Metropolitana tras un violento robo con intimidación que derivó en una persecución policial a alta velocidad por tres comunas.

El operativo, que comenzó en Lo Barnechea, terminó con la captura de dos delincuentes: un adulto y un adolescente de 17 años, este último sorprendido portando munición.

Revisa también:

ADN

La alerta se activó cerca de las 23:45 horas del sábado, luego de que sujetos armados sustrajeran un automóvil. El despliegue involucró a personal de las comisarías de Las Condes y Vitacura, quienes iniciaron un “seguimiento controlado” por la avenida Presidente Kennedy, intentando frenar la huida de los antisociales que escapaban en dos vehículos distintos.

Choque en la autopista

La primera fase de la persecución concluyó abruptamente en la autopista Vespucio Oriente (AVO). Según detalló la teniente Valentina Arestizabal, oficial de Ronda Andes, el conductor del vehículo utilizado para el atraco perdió el control del auto. “En una curva el móvil colisionó con una de las paredes, lo que permitió detener a un hombre adulto”, explicó, según lo consignado por La Tercera.

Sin embargo, el segundo involucrado logró avanzar más kilómetros en el auto robado. Gracias al sistema de GPS del vehículo, Carabineros logró rastrear su ubicación exacta hasta la comuna de Quilicura. Al llegar al punto señalado, los agentes interceptaron a un joven de 17 años justo cuando descendía del móvil.

Al momento de su detención, el menor de edad portaba un bolso que contenía 13 cartuchos de nueve milímetros.

Según los reportes policiales, ambos detenidos poseen un prontuario que incluye delitos de receptación, robo con violencia y robo con intimidación. El Ministerio Público ya instruyó que ambos pasen a segundo control de detención durante esta jornada.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad