Violenta persecución por tres comunas de la RM termina con dos detenidos: uno tiene 17 años / Diego Martin

Una noche de alta tensión se vivió en la región Metropolitana tras un violento robo con intimidación que derivó en una persecución policial a alta velocidad por tres comunas.

El operativo, que comenzó en Lo Barnechea, terminó con la captura de dos delincuentes: un adulto y un adolescente de 17 años, este último sorprendido portando munición.

La alerta se activó cerca de las 23:45 horas del sábado, luego de que sujetos armados sustrajeran un automóvil. El despliegue involucró a personal de las comisarías de Las Condes y Vitacura, quienes iniciaron un “seguimiento controlado” por la avenida Presidente Kennedy, intentando frenar la huida de los antisociales que escapaban en dos vehículos distintos.

Choque en la autopista

La primera fase de la persecución concluyó abruptamente en la autopista Vespucio Oriente (AVO). Según detalló la teniente Valentina Arestizabal, oficial de Ronda Andes, el conductor del vehículo utilizado para el atraco perdió el control del auto. “En una curva el móvil colisionó con una de las paredes, lo que permitió detener a un hombre adulto”, explicó, según lo consignado por La Tercera.

Sin embargo, el segundo involucrado logró avanzar más kilómetros en el auto robado. Gracias al sistema de GPS del vehículo, Carabineros logró rastrear su ubicación exacta hasta la comuna de Quilicura. Al llegar al punto señalado, los agentes interceptaron a un joven de 17 años justo cuando descendía del móvil.

Al momento de su detención, el menor de edad portaba un bolso que contenía 13 cartuchos de nueve milímetros.

Según los reportes policiales, ambos detenidos poseen un prontuario que incluye delitos de receptación, robo con violencia y robo con intimidación. El Ministerio Público ya instruyó que ambos pasen a segundo control de detención durante esta jornada.