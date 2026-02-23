;

Expulsiones por riesgo de incendios aumentan 31% en un año en Torres del Paine: 75% de infractores por cigarrillos son israelíes

Datos de Conaf muestran que el uso indebido de fuego sigue siendo la principal causa de sanciones en el parque, con la mayoría de los casos concentrados en visitantes extranjeros.

Pablo Castillo

Las expulsiones de visitantes por infringir normas en áreas protegidas suman 524 casos entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de 2026, según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Entre las faltas se cuentan el uso no autorizado de fuego, daños a los recursos naturales, conductas de riesgo y problemas en los controles de acceso.

Del total, 95 expulsiones (18,1%) estuvieron vinculadas a la prevención de incendios forestales. La mayoría se concentró en el Parque Nacional Torres del Paine, que reúne el 92,6% de estos casos. En dicho parque fueron expulsadas 38 personas en 2025 y 50 en lo que va de 2026, lo que representa un aumento de 31,6%.

Durante este año, la principal causa de expulsión en Torres del Paine fue el uso de fuego en lugares no habilitados. En total, 50 visitantes cometieron esta infracción: 40 personas (80%) por encender cigarrillos y 10 (20%) por utilizar cocinillas en zonas no autorizadas.

El caso más reciente corresponde a dos ciudadanos rusos sorprendidos usando implementos para cocinar dentro del parque.

En los casos por cigarrillos, todos los infractores eran extranjeros: 30 israelíes (75%), 9 neerlandeses (22,5%) y 1 estadounidense (2,5%).

Entre quienes usaron cocinillas también solo hubo visitantes extranjeros: cinco rusos (50%), tres estadounidenses (30%) y dos franceses (20%).

Fuera de Torres del Paine, las expulsiones por riesgo de incendios fueron menores: una en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (2025), cuatro en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (2025) y dos en el Parque Nacional Cerro Castillo (2026).

17 DE NOVIEMBRE DE 2025. FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

