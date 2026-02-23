Expulsiones por riesgo de incendios aumentan 31% en un año en Torres del Paine: 75% de infractores por cigarrillos son israelíes

Las expulsiones de visitantes por infringir normas en áreas protegidas suman 524 casos entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de 2026, según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Entre las faltas se cuentan el uso no autorizado de fuego, daños a los recursos naturales, conductas de riesgo y problemas en los controles de acceso.

Del total, 95 expulsiones (18,1%) estuvieron vinculadas a la prevención de incendios forestales. La mayoría se concentró en el Parque Nacional Torres del Paine, que reúne el 92,6% de estos casos. En dicho parque fueron expulsadas 38 personas en 2025 y 50 en lo que va de 2026, lo que representa un aumento de 31,6%.

Durante este año, la principal causa de expulsión en Torres del Paine fue el uso de fuego en lugares no habilitados. En total, 50 visitantes cometieron esta infracción: 40 personas (80%) por encender cigarrillos y 10 (20%) por utilizar cocinillas en zonas no autorizadas.

El caso más reciente corresponde a dos ciudadanos rusos sorprendidos usando implementos para cocinar dentro del parque.

En los casos por cigarrillos, todos los infractores eran extranjeros: 30 israelíes (75%), 9 neerlandeses (22,5%) y 1 estadounidense (2,5%).

Entre quienes usaron cocinillas también solo hubo visitantes extranjeros: cinco rusos (50%), tres estadounidenses (30%) y dos franceses (20%).

Fuera de Torres del Paine, las expulsiones por riesgo de incendios fueron menores: una en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (2025), cuatro en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (2025) y dos en el Parque Nacional Cerro Castillo (2026).