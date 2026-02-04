Turista israelí arriesga prohibición de ingreso a Chile por 3 años tras encender cigarrillo en Torres del Paine / © Marco Bottigelli

Un ciudadano de nacionalidad israelí deberá cumplir una serie de condiciones judiciales luego de encender un cigarrillo en un sector protegido del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

Según informó la Fiscalía, el imputado deberá pagar una suma de dinero destinada al Cuerpo de Bomberos de la provincia de Última Esperanza, particularmente a la compañía de Torres del Paine.

En caso de no cumplir con las medidas impuestas, enfrentará la prohibición de ingresar a Chile por un periodo de tres años.

La fiscal subrogante de Puerto Natales explicó que las condiciones fueron propuestas por el Ministerio Público como una salida alternativa al proceso judicial.

Lo anterior, con el objetivo de reparar el daño potencial causado por la acción y reforzar la prevención de incendios forestales en zonas de alto valor ecológico.

Desde la Fiscalía enfatizaron la importancia de respetar las normas vigentes en áreas silvestres protegidas, especialmente en regiones con condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego.

Asimismo, reiteraron que este tipo de conductas serán perseguidas penalmente para resguardar el patrimonio natural y la seguridad de los parques nacionales.