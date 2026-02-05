;

Para no terminar endeudados: estos son los 4 gastos clave que los jóvenes deberían evitar, según experta

Una especialista en educación financiera explicó que entre los 20 y los 30 años hay algunos riesgos financieros que se deberían esquivar.

Sebastián Escares

Las deudas pueden ser una pesadilla que ocasionan grandes consecuencias financieras para quienes las atraviesan. Es por ello, que se hace indispensable saber cómo evitarlas.

Ante ello, es que una experta en educación financiera entregó las claves para que los jóvenes no se endeuden antes de tiempo.

En diálogo con ADN.cl, Liza Salinas, Branch Business Director de Life Academy, dio a conocer cuatro gastos que se deben evitar a temprana edad.

¿Cuáles son los gastos que los más jóvenes deben esquivar?

Hoy endeudarse es extremadamente fácil. Tarjetas, cuotas, créditos preaprobados y consumo digital inmediato están al alcance de un clic. El verdadero problema no es el acceso al crédito, sino usar deuda para financiar un estilo de vida que aún no está respaldado por ingresos sólidos y sostenibles”, partió señalando la especialista.

Entre los 20 y los 30 años, el mayor riesgo financiero no es gastar, sino “convertir decisiones emocionales en gastos permanentes”, explicó Salinas.

En ese sentido, los cuatro gastos que se deben evitar para evitar un sobreendeudamiento a temprana edad son:

  1. Los créditos de consumo para financiar gastos cotidianos.
  2. El uso de tarjetas de crédito sin planificación.
  3. Asumir arriendos, autos o compromisos fijos muy altos desde el primer sueldo.
  4. Suscripciones y pagos automáticos que no se revisan periódicamente.

“Cuando los gastos fijos crecen más rápido que los ingresos, el endeudamiento se vuelve inevitable, incluso para personas con buen nivel profesional”, enfatizó la experta en educación financiera.

