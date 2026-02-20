;

Estados Unidos impone restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno por presunta amenaza a la seguridad regional

El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, sancionó a autoridades del gobierno chileno por presunto daño a infraestructura crítica.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno chileno, acusados de haber participado en acciones que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional en el hemisferio.

La medida fue informada mediante una declaración oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron o brindaron apoyo significativo” a actividades que, a juicio de Washington, socavaron la estabilidad regional.

Como consecuencia, los funcionarios y sus familiares directos quedarán, en términos generales, impedidos de ingresar a territorio estadounidense, y cualquier visa vigente fue revocada.

Revisa también

ADN

Desde el Departamento de Estado indicaron que la decisión se adopta en el marco de la legislación migratoria estadounidense, específicamente bajo las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que facultan al Ejecutivo a restringir el ingreso de personas consideradas perjudiciales para los intereses de seguridad nacional.

En la declaración, la administración estadounidense afirmó que estas acciones buscan “proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad” del país norteamericano, además de promover la rendición de cuentas frente a eventuales intentos de desestabilización en la región.

El comunicado también incluyó críticas al actual gobierno chileno, señalando que estas decisiones marcarían negativamente su legado en materia de seguridad regional. Asimismo, Washington expresó su intención de avanzar en prioridades compartidas con la futura administración encabezada por José Antonio Kast, particularmente en áreas vinculadas a la cooperación en seguridad hemisférica.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente los nombres de los funcionarios afectados ni detalles específicos sobre las acciones que habrían motivado la sanción. Tampoco se ha informado una reacción oficial desde el Ejecutivo chileno.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad