Este lunes 23 de febrero, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversó con ADN Hoy de diversos temas de la actualidad nacional, entre ellas, la sanción de Estados Unidos a funcionarios de Gobierno.

Según anunció la administración de Trump, se le revocó la visa al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Al respecto, Cordero partió señalando que “lo primero que tengo que decir es solidarizar con mi colega, el ministro Muñoz, quien se ha desempeñado notablemente en su cartera”.

“La decisión de Estados Unidos de revocar su visa está en un contexto que le corresponde y que ha explicado el gobierno de Estados Unidos, pero nosotros tenemos una opinión distinta”, agregó.

Respecto a las conversaciones que mantuvo con el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, Cordero indicó que “nosotros tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos en materia de seguridad pública interior, que se basa en compartir información permanente”.

“Estados Unidos siempre ha manifestado preocupaciones por muy distintas naturalezas, nosotros hemos sido muy receptivos sobre el tipo de inquietudes que ellos han planteado en los temas de seguridad pública interior, que es lo que corresponde a mí, pero sobre alguna advertencia por sanciones... no es una conversación que nosotros hubiésemos tenido", agregó.

¿Visa Waiver en riesgo?

Consultado sobre un posible riesgo de que Estados Unidos quite la Visa Waiver a Chile, el ministro Cordero aseveró que “yo diría que no”.

“La visita que tuvo la Secretaría de Seguridad (Kristi Noem) fue muy productiva en esos términos, el embajador por estos días ha vuelto a reiterar sobre el rol que cumplió Chile en materia de Visa Waiver, entonces nosotros creemos que son situaciones completamente distintas y separadas"

“En cualquier caso, respecto de esa situación, en los ámbitos de seguridad pública interior Chile mantiene un diálogo permanente y un trabajo de colaboración con Estados Unidos, de hecho Estados Unidos se ve directamente beneficiado del conjunto de información policial que el país comparte", complementó.

Finalmente, respecto a si esta decisión del gobierno de Trump era un mensaje para el Presidente Boric o para el gobierno entrante de José Antonio Kast, el titular de Seguridad Pública aseveró que “en esto sería bien cuidadoso, las relaciones son entre Estados más que entre gobiernos, y esta es una decisión en relación al Estado de Chile, entonces yo en eso creo que hay que ser cuidadosos”.