Embajador de EE.UU. tilda de “irrisoria” la sorpresa del Gobierno de Boric ante sanciones por seguridad

En una conferencia de prensa realizada este lunes a las 14:00 horas, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó la crisis desatada tras la restricción de visas a tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric. La medida, anunciada originalmente el pasado viernes por el secretario de Estado, Marco Rubio, responde a acusaciones de apoyo significativo a actividades que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad del hemisferio.

Judd fue categórico al desmentir la supuesta sorpresa manifestada por la administración chilena ante la sanción, calificando dicha reacción como “irrisoria”. El diplomático sostuvo que, durante los últimos dos meses, mantuvo múltiples reuniones con ministros y altos mandos del Gobierno para manifestar de forma clara y franca la inquietud de la administración de Donald Trump respecto a estas amenazas.

Según detalló el embajador, hace algunas semanas se compartió información específica con diversas agencias gubernamentales sobre incursiones de “actores malignos extranjeros” en los sistemas de telecomunicaciones nacionales. Estas operaciones habrían estado dirigidas a empresas privadas del sector, poniendo en riesgo la privacidad y los datos personales de la gran mayoría de los chilenos que utilizan teléfonos celulares.

A partir de este punto, cabe señalar que la denuncia de la embajada apunta a un escenario de espionaje activo donde las comunicaciones de los ciudadanos pudieron ser robadas o intervenidas. Judd enfatizó que la gravedad de estos hechos no solo afecta la seguridad de Chile, sino que representa un peligro para la estabilidad de la región entera.

Finalmente, el representante de Washington reiteró que las citas para informar estos hechos ocurrieron de manera oportuna, contradiciendo la versión oficial del Ejecutivo que señalaba desconocimiento sobre los alcances de la denuncia. La declaración del embajador Judd tensa aún más las relaciones bilaterales, dejando al descubierto una profunda brecha de desconfianza en materia de seguridad estratégica entre ambos países.