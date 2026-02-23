“Él era mi hombre”: Pamela Díaz y su comentado reencuentro con Jean Philippe Cretton en la Gala de Viña 2026

Los coletazos de la Gala de Viña 2026 aún continúan. Más allá de los vestidos y el desfile sobre la alfombra roja del Sporting Club de la Ciudad Jardín, hubo un momento bastante comentado que tuvo como protagonistas a Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

La expareja tuvo un reencuentro en el backstage del evento festivalero, en donde se saludaron con un abrazo cariñoso y un beso en la mejilla.

El comentado momento quedó registrado en una transmisión en vivo que estaba realizando “la Fiera” para su canal de YouTube.

¿Cómo me puedo tatuar este video? 😭😍 pic.twitter.com/FicXQekDva — MK •~ 🤖🐆🦋 (@MK_Dreams_) February 21, 2026

Pamela Díaz tras su saludo con Jean Philippe Cretton

Tras ser consultada por el momento del saludo en su programa “Díaz en Viña”, La Fiera respondió: "Yo soy muy buena ex, hay algunos que no me saludan, pero hay respeto".

“Nadie termina bien con sus parejas feliz de la vida, después pasa el tiempo y uno dice: ¿En qué me sirvió?, ¿en qué me ayudó?“, agregó Díaz.

Sobre el comentado saludo con Cretton, Pamela Díaz comentó que “hay un respeto, igual estuvimos cuatro años juntos, hicimos familia juntos. Él era mi hombre y yo era su mujer, en su tiempo, así nos decíamos, cuando lo dijo él públicamente”.

“Desde ahí nos tenemos respeto, buena onda, cada uno está en la suya y yo estoy feliz”, sentenció Díaz.