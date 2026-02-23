La Gala del Festival de Viña 2026 no solo destacó por el glamour en la alfombra roja del Sporting Club, sino también por los momentos fuera de libreto que captaron las redes sociales.

Uno de los episodios más comentados fue el inesperado reencuentro entre Pamela Díaz y su expareja, el animador Jean Philippe Cretton, el cual quedó registrado en plena transmisión en vivo.

“La Fiera”, fiel a su estilo digital, se encontraba realizando un streaming para su canal de YouTube, documentando cada paso de su preparación y llegada al evento.

Fue en los pasillos del recinto donde Cretton se cruzó con el equipo de Díaz, generando una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Así fue el saludo entre Díaz y Cretton

El registro captó el momento exacto en que el comunicador se acercó al grupo. Aunque inicialmente saludó a la asistente de Pamela, rápidamente estrechó en un fuerte abrazo a la conductora.

“Hola, Veri”, exclamó Jean Philippe antes de dirigirse a su ex, quien respondió con un beso en la mejilla y un gesto que algunos usuarios calificaron como distante. Al finalizar el breve encuentro, se escuchó al músico decir: “Gracias, igual tú, disfrútenlo”.

El registro no tardó en viralizarse. De hecho, varios usuarios de redes sociales comentaron el reencuentro. “Se ve incómoda a la Pame, pero no con mala onda. Creo que todavía ella lo quiere” y “pero ella no se ve cómoda”, fueron parte de algunas reacciones de internautas.