Polémica en Viña 2026: Carolina Arregui y la reacción del “Monstruo” que nadie esperaba

La actriz debutó como coanimadora junto a Rafael Araneda y desató división en redes.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 no solo estuvo marcada por la música y el humor, sino también por la comentada participación de Carolina Arregui en la coanimación de la Competencia Internacional.

La actriz acompañó a Rafael Araneda durante la presentación de los grupos musicales, pero su paso por la Quinta Vergara generó reacciones divididas entre el público y en redes sociales.

Mientras en la Quinta Vergara recibió algunos aplausos, en X los comentarios fueron más críticos. “Qué cringe”, “patético” y “totalmente desconectada” fueron algunas de las críticas que circularon en las plataformas digitales.

Varios televidentes señalaron que Arregui parecía incómoda frente a la cámara y notoriamente disminuida junto a Araneda, incluso cuestionando su apariencia física y su energía en escena.

Sin embargo, no todo fue negativo. Algunos usuarios destacaron su experiencia actoral y la capacidad de generar un momento emotivo al recordar al recientemente fallecido Héctor “Tito” Noguera. “Un gran aplauso para él… Recordarlo en este escenario es realmente emocionante”, dijo Arregui visiblemente conmovida, recibiendo la ovación del público presente.

La actriz se suma al grupo de rostros de Mega que, al igual que el año pasado, reciben protagonismo en el certamen para acompañar a los animadores principales en la presentación de las competencias folclórica e internacional. Su participación provocó un intenso debate digital, donde se mezclaron elogios por su entrega y críticas por pausas, descoordinación y falta de fluidez.

Con este episodio, la primera noche de Viña 2026 volvió a evidenciar que la Quinta Vergara y las redes sociales funcionan como dos escenarios paralelos: mientras algunos momentos emocionan en vivo, otros generan polémica instantánea en el mundo digital, como quedó claro con el paso de Carolina Arregui.

