Detienen a sujeto acusado de asesinar a su hermano tras discusión en Pedro Aguirre Cerda

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó este martes la detención de un hombre de 43 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de su hermano mayor en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El suceso, que conmocionó a los vecinos de la población La Victoria, ocurrió originalmente el pasado 27 de diciembre de 2025.

Según los antecedentes recopilados por la policía civil, el crimen se habría desencadenado tras una discusión familiar. En medio del altercado, el acusado habría utilizado un arma cortante para atacar a su pariente, de 48 años, provocándole lesiones que le causaron la muerte al interior del domicilio que compartían.

A partir de este punto, cabe destacar que la captura fue ejecutada por personal especializado de la Brigada de Homicidios (BH) Sur. El subinspector Alexis Mora explicó que la detención se materializó tras un arduo trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, lo que permitió rastrear y localizar el paradero actual del imputado, quien es de nacionalidad chilena.

“En virtud de las diligencias efectuadas, fue posible ubicar el domicilio actual del imputado”, expuso el detective Mora al confirmar que el sujeto enfrentará cargos por el delito de homicidio con arma cortante. Las pericias en la vivienda donde ocurrió el ataque fueron fundamentales para establecer la dinámica de los hechos y fundar la orden de arresto, publica Meganoticias.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y posterior formalización. Las autoridades policiales recalcaron que este operativo pone fin a la búsqueda iniciada hace casi dos meses, brindando antecedentes clave para la resolución judicial de esta tragedia familiar registrada en la Región Metropolitana.